Türkiye, yaşam ve çalışma kalitesinde Almanya'yı geçti

HSBC Grubu, 163 ülkeden 18 binin üzerinde yabancı çalışanın görüşünü alarak gerçekleştirdiği ‘Expat Explorer’ anketin sonuçlarını yayımladı. Buna göre; Türkiye, yaşamak ve çalışmak için dünya genelinde en iyi 7. ülke seçildi. Türkiye’deki yabancı çalışanların yüzde 72’si yaşadıkları şehrin tarihi ve kültürel doku açısından zengin olduğunu ifade ediyor. Yüzde 69’u kendisini güvende hissettiğini ve yerel halkın cana yakın olduğunu belirtiyor.

TÜRKİYE İYİ BİR TERCİH

HSBC Türkiye Bireysel Bankacılık ve Birikim Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Ayşe Yenel, "Anket yüksek bir yaşam kalitesi arayan yabancı çalışanlar için Türkiye’nin iyi bir tercih olduğunu ortaya koyuyor" diye konuştu.

%62’sinin yaşam kalitesi kendi ülkesinden yüksek

ANKETE göre, Türkiye’deki yabancı çalışanların yüzde 62’si yaşam kalitelerinin kendi ülkelerine göre arttığını belirtiyor. Yabancıların yüzde 60’ı kendi ülkelerine kıyasla Türkiye’de iş-özel yaşam dengesinin daha iyi olduğunu ifade ediyor.

İlk 10 ülke

İsviçre

Singapur

Kanada

İspanya

Yeni Zelanda

Avustralya

Türkiye

Almanya

BAE

Vietnam