Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,7055
  • 6,3081
  • 269.6
  • 107121
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Ekonomi
    3. >
  3. Türkiye ve KKTC arasına kurulacak... Çalışmalar tam gaz

Türkiye ve KKTC arasına kurulacak... Çalışmalar tam gaz

Türkiye ve KKTC arasına kurulacak... Çalışmalar tam gaz

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) arasında bir elektrik ve doğal gaz hattı kurulması için çalışmaların devam ettiğini bildirdi.

Dönmez, TBMM'de Plan ve Bütçe Komisyonu öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Türkiye ile KKTC arasında kurulması planlanan doğal gaz ve elektrik hatlarına ilişkin soruya Dönmez, "Çalışmalar devam ediyor. Ada'nın enerji ihtiyacı ile ilgili hem kablo hem boru hattı ile ilgili çalışmalar devam ediyor. Takvim belli değil henüz." karşılığını verdi.

Dönmez, Trakya'da Norveçli Equinor ve Kanadalı Valeura'nın ortak devam eden çalışmalarına ilişkin de "Keşif çalışmaları devam ediyor ama miktar ve rezerve ilişkin çıkan rakamlar henüz teyit edilmiş değil. Biz söylemeden itibar etmesin kimse." değerlendirmesinde bulundu.

(AA)


Hande Erçel beğenilmedi! 'Çok soğuk ve donuk'
Ceylan gözyaşları içinde seslendi: Lütfen dua edin!
Hadise'nin gizli aşkı kim? 'İstediği kadar gizlemeye çalışsa da...'
'Kuruluş Osman'ı milyonlar izledi
Soyadımı kullanma davası
<p>Pamukkale´de ev hanımı 1 çocuk annesi Çiğdem Arık, meme kanseri teşhisiyle 1 yıl önce Pamukkale Ü

Kanseri Yenen Eşine Konvoylu Sürpriz Yaptı

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Afyonkarahisar'da ortaya çıkan yılkı atları görüntülendi

Adliye önünde ortalık karıştı! Ölü ve yaralılar var