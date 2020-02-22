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  3. Türkiye tehditlere boyun eğmiyor... Dünya ölçeğinde olacak

Türkiye tehditlere boyun eğmiyor... Dünya ölçeğinde olacak

Türkiye tehditlere boyun eğmiyor... Dünya ölçeğinde olacak

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, "Bir yıl sonra dünya ölçeğinde etkin bir Türk siber güvenlik yapılanması olduğunu kutlayacağımız haberleri alacağımızı umuyorum" dedi.

Türkiye Siber Güvenlik Kümelenmesi 2. Sektör Zirvesi Antalya'da düzenlendi. Zirvede yer alan ödül töreninde konuşan Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, savunma alanında global pazarda yer tutan bir yapılanmayı hedeflediklerini belirterek "Türkiye siber saldırılara maruz kalan ülkeler arasında ilk sırada yer alıyor. Bunun farkında olarak yeni konjonktürde ülkemizin maruz kaldığı çeşitli tehdit ve saldırıları da düşünerek bu alanın boş bırakılmayacağı gerçeğini de görüyoruz" şeklinde konuştu. 

"DÜNYA ÖLÇEĞİNDE TÜRK SİBER SAVUNMA YAPILANMASI"
Demir, şunları kaydetti: "Burada toptan bir strateji, iş paylaşımı ve açık alanlar, dolması gereken ve geliştirilmesi gereken alanlar analizi yapmadan yola çıkarsak, birbirinin ayağına basan, birbirini çelmeleyen, bir tarafında biz dizi boş alan bir yapıyla gitmiş olacağız. Kümelenmenin bu manada önemli katkısının da bulunacağını tahmin ediyorum. Kümelenmedeki şirketlerimizin dayanışma içinde yürüyen bir grup olarak görmeleri lazım birbirlerini."

Demir, bir yıl sonra dünya ölçeğinde etkin bir Türk siber güvenlik yapılanması olduğunun kutlanacağı haberler almayı umduğunu ifade etti. 

Demir'in konuşmasının ardından girişimcilik faaliyetlerine destek, ekosisteme destek, eğitime destek ve küme faaliyetlerine katılım gibi alanlarda ödüller sahiplerine takdim edildi.

(DHA)


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