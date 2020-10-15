Türkiye tarımda şampiyonlar liginde

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Organizasyonu’nun (FAO) kuruluş yıldönümü olan 16 Ekim, Dünya Gıda Günü olarak anılıyor. Dünya Gıda Günü nedeniyle Akşam’a açıklamalarda bulunan FAO Türkiye Temsilci Yardımcısı Dr. Ayşegül Selışık, Türkiye’nin tarımsal üretimde küresel düzeyde 7’nci sırada yer aldığını belirterek “11. Kalkınma Planı’nda tarım; turizm ve savunma sanayi ve teknoloji ile birlikte öncelikli stratejik yatırım alanı olarak belirlendi. Plana göre (2019-2023) hedef, 5’inci sıraya yükselmek. Bu oldukça iyi bir politika olarak öne çıkıyor” dedi.

SIKINTI BEKLENMİYOR



Dr. Ayşegül Selışık “Pandemi döneminde Türkiye açısından gıda arzı ve gıda güvenliğine ilişkin bir sıkıntı yaşanmadı. Kısa ve orta vadede ciddi bir sıkıntı da beklenmiyor. Öte yandan, küresel dalgalanmalardan etkilenmesi güçlü bir olasılık olarak karşımızda duruyor” dedi. Ayşegül Selışık ‘FAO-Türkiye Ortaklık Programı’ kapsamında bugüne kadar 10 milyon dolarlık 28 proje uygulandığını da belirterek, şimdi 20 milyon dolarlık 15 projenin daha hayata geçirileceğini söyledi.

KOVİD, 130 MİLYON KİŞİYİ AÇ BIRAKACAK

Dr. Ayşegül Selışık “Açlıkla mücadele eden insanların sayısına, Kovid-19 nedeniyle 130 milyon kişinin daha eklenebileceğine ilişkin tahminler var” dedi.

1 TRİLYON DOLARLIK GIDA İSRAFI VAR



Dünya genelinde tarımsal kayıplar dahil çöpe giden ve israf olan gıda miktarı yıllık 1,3 milyar ton. Bunun finansal değeri ise 1 trilyon dolar. Bu kayıp ve israfın yalnızca 4’te 1’i önlenebilirse, bu miktar dünyada 830 milyon açlık çeken insanın beslenmesine yetecek. Selışık “Ülkelerin salgının etkileriyle mücadele ettikleri bir zamanda Dünya Gıda Günü’nün önemi her zamankinden daha büyük. Bugün dünyada, 690 milyondan fazla insan açlıkla savaşıyor” dedi.