Türkiye rüzgarda Avrupa altıncısı

Ülke Enerji Genel Müdürü Ali Aydın, bu işletmeler sayesinde ekonomiye kazandırılan her yeni türbinin ortalama 10 milyon euro ekonomik faaliyet oluşturduğunu söyledi.

17 BİN KİŞİYE İSTİHDAM



Tüm dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 krizinde dirençli duruş sergileyen rüzgar enerjisi, yeşil ekonominin gelişiminde kritik bir rol oynuyor. Avrupa’da 300 bin, Türkiye’de ise yaklaşık 17 bin kişi rüzgar enerjisi alanında istihdam ediliyor.