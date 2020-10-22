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22 Ekim 2020 Perşembe 22:20 | Son Güncelleme:

Türkiye rüzgarda Avrupa altıncısı

Türkiye rüzgarda Avrupa altıncısı

Avrupa Rüzgar Enerjisi Birliği (WindEurope) tarafından yayınlanan ‘Avrupa'da Rüzgar Enerjisi ve Ekonomik İyileşme' raporuna göre, Türkiye, rüzgar sanayiinde yer alan işletme sayısı sıralamasında 26 ülke arasında 5. sırada bulunuyor.

Ülke Enerji Genel Müdürü Ali Aydın, bu işletmeler sayesinde ekonomiye kazandırılan her yeni türbinin ortalama 10 milyon euro ekonomik faaliyet oluşturduğunu söyledi.

17 BİN KİŞİYE İSTİHDAM

Tüm dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 krizinde dirençli duruş sergileyen rüzgar enerjisi, yeşil ekonominin gelişiminde kritik bir rol oynuyor. Avrupa’da 300 bin, Türkiye’de ise yaklaşık 17 bin kişi rüzgar enerjisi alanında istihdam ediliyor. 

<p>Editör:</p><p><a href='#0' >ayse.tunali@turkmedya.com.tr</a></p><p>Markar Esayan son yo

22 Ekim 2020 Güncel Haberler

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