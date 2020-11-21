Türkiye pozitif ayrıştı

6 Kasım ile biten haftada tarihi zirvesini gören dolar düşüş eğilimine girerken, bu süreçte ülke risk primi ve tahvil faizlerinde önemli düşüş görüldü, borsada ise rekor üstüne rekor kırıldı. İşte doların 8.58 liraya çıktığı 6 Kasım’dan bu yana yaşananlar:

ABD DOLARI: Türk Lirası’nın dolar karşısındaki kazanımı yüzde 11.8’i bulurken, ekonomistler reformlar ve enflasyonla mücadele vurgusu ile dolardaki düşüşün devam edeceğini öngörüyor.

BORSA: Borsa tarafında da rekor üstüne rekor gelmeye devam ederken, son iki haftada yüzde 11’in üzerinde değer kazanan Borsa endeksi tarihi zirvesini dün yüzde 0.8 artışla 1.323 puana taşıdı. Bu yükselişte, ay başından beri yüzde 30 artan bankacılık hisseleri etkili oldu.

TAHVİL: 6 Kasım’da yüzde 14.12 seviyesinde olan uzun vadeli tahvil faizleri yüzde 11.84’e düşerek 1 Temmuz’daki seviyesine geri döndü.

CDS: Son iki haftada ülke risk primi göstergesi CDS (Credit Default Swaps) tarafında da önemli iyileşme yaşandı. 6 Kasım’da 528 baz puandan kapanan Türkiye’nin 5 yıllık CDS primi, dün 376 baz puan seviyesine indi. Böylece CDS’teki düşüş, 2 haftada 152 baz puanı buldu.

MERKEZ’DEN YENİ ADIM



Merkez Bankası swap işlemlerinde kullanılan TL faizini yüzde 13.25’ten yüzde 15’e yükseltti. Merkez Bankası dün yeni başkan Naci Ağbal’ın başkanlığındaki ilk toplantısında 2 yılın en sert faiz artışını yaparken, sadeleşme adımı atmıştı. Banka dün attığı swap adımıyla sadeleşme uygulamasına devam etti.

MORGAN STANLEY: DOLAR YIL SONU 7 LİRA



Merkez Bankası’nın faiz kararına ilişkin değerlendirmede bulunan Morgan Stanley yılın son haftalarında doların 7 seviyesine kadar çekilebileceğini savundu, 2021 için ise tahmin yapmadı. JPMorgan da raporunda Naci Ağbal’ın görevine oldukça ‘ihtiyatlı’ ve ‘kararlı’ başladığı belirtildi. Raporda bankanın fiyat istikrarına yönelik riskleri önemli ölçüde azaltabileceği vurgulandı.