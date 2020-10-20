Türkiye Petrolleri Tuna-1 kuyusundan tarihi görüntüleri paylaştı: 17 Ekim 2020–Tuna-1 Kuyusu Tamamlandı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Fatih sondaj gemisinin Tuna-1 kuyusunda 85 milyar metreküp daha doğal gaz rezervi keşfine ilişkin müjdeyi hafta sonu Türkiye ile paylaşmıştı. Türkiye Petrolleri de Tuna-1 kuyusundan tarihi görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı.

Türkiye Petrolleri'nin sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklamada, "20 Temmuz 2020 – Tuna-1 Kuyusunda Sondaja Başlandı. 17 Ekim 2020 – Tuna-1 Kuyusu Tamamlandı." ifadelerine yer verdi.