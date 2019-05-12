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  3. Türkiye, Pakistan'a 30 ATAK satacak, eğitim uçağı alacak

Türkiye, Pakistan'a 30 ATAK satacak, eğitim uçağı alacak

Türkiye, Pakistan'a 30 ATAK satacak, eğitim uçağı alacak

Türkiye ve Pakistan arasındaki ticaret hızla artacak. Pakistan ordusuna 30 ATAK helikopteri teslim edilecek, ülkeden 52 eğitim uçağı alınacak. 

Miray ÇİMEN

Türkiye ve Pakistan arasındaki ticareti hızlandıracak önemli bir adım atıldı. Cumhurbaşkanı Yardımcılığı, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı’yla Ticaret Bakanlığı koordinesinde ticarete ilişkin önemli bir eylem planı hazırlandı. İki ülke potansiyel ürün gruplarının listelerini birbirine sunacak. 

ORTAK ÜRETİM PLANI

İki ülke arasında gümrük işlemleri basitleştirilecek. Pakistan’daki havalimanlarıyla ilgili işbirliği yapılacak.Taslakta, Pakistan ordusuna 30 ATAK helikopteri teslim edileceğine ilişkin bilgi de yer aldı. Pakistan’dan ‘Super Mushak’ eğitim uçakları temin edilmesi de planlanıyor. Bu kapsamda 52 uçağın alınması hedefleniyor. Savunma alanında ortak üretim için işbirliği de planlanıyor. 

Teknoloji parklarına destek

E-ticaret ve posta hizmetlerinde işbirliği de gündemde. Türkiye ayrıca Pakistan’daki teknoloji parklarının geliştirilmesi konusunda da teknik destek yapacak. İki ülke de endüstriyel sektörlerde ortak girişimler için işadamlarını teşvik edecek. Bu alanlar arasında toplu taşıma ve kamyonlar, madencilik ve gıda işleme, turizm, inşaat, demiryolu, tekstil makineleri gibi sektörler yer aldı

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