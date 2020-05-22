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  3. Türkiye Mavi Bayrak'ta zirvedeki yerini korudu
22 Mayıs 2020 Cuma 10:34 | Son Güncelleme:

Türkiye Mavi Bayrak'ta zirvedeki yerini korudu

Türkiye Mavi Bayrak'ta zirvedeki yerini korudu

Türkiye dünyanın en seçkin turizm ve çevre ödüllerinden Mavi Bayrak'ta bu yıl da zirvedeki yerini korudu. İspanya ve Yunanistan'ın ardından dünyanın en çok mavi bayraklı 3'üncü ülkesi olan Türkiye'nin ödüllü plaj sayısı bu yıl 486 oldu.

Türkiye dünyanın en seçkin turizm ve çevre ödüllerinden Mavi Bayrak'ta bu yıl da zirvedeki yerini korudu. İspanya ve Yunanistan'ın ardından dünyanın en çok mavi bayraklı 3'üncü ülkesi olan Türkiye'nin ödüllü plaj sayısı bu yıl 486 oldu.


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