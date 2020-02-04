Türkiye Lider Marka ödülleri için geri sayım başladı

Türkiye Marka ve kariyer etkinlikleri kapsamında ilki geçtiğimiz yıl temmuz ayında, Öykü Seter ve Ufuk Özkan’ın sunumuyla düzenlenen Türkiye Lider Marka Ödülleri Töreni’ne iş ve sanat dünyasından onlarca ünlü isim akın etmişti.

“Eser Yenerler ve Özge Ulusoy sunacak”

Strong Medya Aş tarafından düzenlenen Türkiye Lider Marka Ödülleri Töreni’nin bu yıl ki sunuculuğunu ise, ekranların ve show dünyasının iki sevilen ismi Özge Ulusoy ve Eser Yenerler birlikte gerçekleştirecek.

Geçtiğimiz yıl aralık ayında, Pınar Altuğ ve Tamer Karadağlı’nın sunuculuğunu yaptığı, Ayşe Hatun Önal ve Derya Uluğ’unun da konser verdiği Türkiye İnovasyon ve Başarı Ödülleri ile birlikte 2019 yılında 3 ses getiren törene imza attıklarını belirten Strong Medya AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Çiçek ikincisini düzenleyecekleri Türkiye Lider Marka Ödülleri’nin birçok yönüyle yine çok konuşulacağını belirtti.

“Hande Yener ve Serdar Ortaç Konser verecek’’

Maliyet değil değer odaklı bir kurum olarak bu zamana kadar imzamızı attığımız her proje ilkleri ve farklılıklarıyla halen konuşuluyor diyen Strong Medya Aş Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Çiçek “ikincisini gerçekleştireceğimiz Türkiye Lider Marka Ödülleri törenimizde, yine farklılık oluşturmak adına, Türk popunun iki starı Hande Yener ve Serdar Ortaç ile birlikte misafirlerimiz için muhteşem iki konser düzenliyoruz. Saat 19:00’da başlayacak olan kokteyl de ünlü keman virtüözü Canan Anderson sahne alacak. 20.00 da başlayan törenimiz 21:00’de Serdar Ortaç konseriyle devam edip, 22:45 de Hande Yener konseriyle de final yapmış olacak’’

“Liderliğe koşan başarılı isimler ödüllendirilecek’’

Türkiye Lider Marka Ödülleri’nde iş dünyasıyla ilgili kazananların ödül komitesi ve jürisi tarafından belirlendiğini vurgulayan Ziya Çiçek “Gelen başvuruların komite ve jüri tarafından değerlendirilmesinin ardından yapılan halk oylamasıyla kazananların belirlendiği Türkiye Lider Marka Ödülleri’nde bazı sektörlerin ödül kazananları, sektörün spesifik yapısı ve farklı dinamikleri göz önünde bulundurularak, halk oylamasıyla değerlendirmenin mümkün olamayacağından dolayı, ödül komitesi ve jürisi tarafından belirlenmektedir.”