'Türkiye kendi uydusunu üretip uzaya fırlatacak'

Türkiye milli imkanlarla geliştirmeye devam ettiği uydularını, yerli sistemlerle uzaya fırlatacak. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından bu yıl 8’incisi düzenlenen ‘Türkiye İnovasyon Haftası’nın ikinci gününde konuşan Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, savunma sanayiindeki yerli ve milli üretimin önemine vurgu yaptı. Demir, “Stratejik ve taktik düzeylerde güvenlik güçlerimizin ihtiyaç duyduğu her türlü mühimmat, güdüm kiti ve füzelerimizin üretimleri yerli ve milli olarak yapılıyor” dedi.

ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR



Uydu çalışmaları yanı sıra uyduları uzaya gönderecek fırlatma sistemleri çalışmalarına da devam edildiği bilgisini paylaşan Demir, şöyle konuştu: “Hibrit uzay roket motoru, projemizi fırlattığımız sondaj roketinin uzay sınırı kabul edilen 100 kilometreyi geçerek uzaya çıkan ilk Türk aracı olması açısından çok önemlidir. Portatif ve alçak irtifa hava savunma sistemlerimizi yerli ve milli olarak geliştirdik. Orta ve uzun menzilli hava sistemleri üzerinde çalışmaya devam ediyoruz. Savunma sanayisinde teknolojisi en zor alanlardan biri olan hava savunma sistemlerinde de kendi ihtiyaçlarımızı karşılamak üzere çalışmalarımızı sürdürüyoruz.”

NASA: UZAYA İLGİ PATLADI



NASA’nın JPL bölümünde çalışmalarını sürdüren Türk bilim insanı Astrofizikçi Dr. Umut Yıldız da, “Son zamanlarda özellikle teleskop satışlarında bir patlama oldu, çünkü merak eden gençler arttı. Bunun yanında Youtube’da NASA ve SpaceX fırlatmalarını canlı yayınlıyorlar ve yorumlara bakıldığında Türkçe yorumların çok fazla olduğu görülüyor. Rutin fırlatmaları bile izleyen Türk sayısının ne kadar arttığı görülüyor” dedi. Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) Üst Yöneticisi Gürcan Karakaş ise, yüzde 100 Türkiye’ye ait küresel bir marka olmak üzere yola çıktıklarını belirterek, “Önümüzdeki 15 sene içerisinde de bizim planlarımız ve programlarımız, hedeflerimiz doğrultusunda uygulanacak” dedi.

GELECEK İNOVASYON VE TEKNOLOJİDE



Türkiye İnovasyon Haftası kapsamında gerçekleştirilen ‘Inovalig Ödülleri’ de sahiplerini buldu. Sabancı Topluluğu, etkinlikte Brisa, Kordsa ve Enerjisa şirketleriyle üç ödül birden aldı. Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı, son yıllarda dünya ekonomisinde ciddi bir dönüşüm yaşandığını aktarırken, “Pandemi döneminde büyük hız kazanan bu dönüşümün temelinde ise dijitalleşme, inovasyon ve teknoloji var. Gelecek, artık ‘inovasyon ve teknoloji’ ekseninde şekilleniyor. Gerek şirketler, gerekse ülkeler özelinde sürecin gereklerini yerine getiremeyenler, bu yarışta geride kalacak. Pandemi öncesinde, bu alana çok büyük yatırımlar yaptık” diye konuştu.

2030’LARDA IŞINLANACAĞIZ!



Online olarak dünyanın seyrine sunulan 8. Türkiye İnovasyon Haftası milyonlarca kişi tarafından büyük ilgiyle takip edildi. Etkinliğe katılan ABD’li ünlü fütürist ve mucit Ray Kurzweil’in gelecekle ilgili, “2030’larda insan ve makine, gerçek ve sanal gerçeklik arasında net bir ayrım olmayacak. Akıllı nanorobotlar çevreye, vücudumuza ve beynimize derinlemesine entegre olacak, ışınlama deneyimi yaşayacak ve insan zekasını artıracak” sözleri dikkat çekti. Teknoloji İletişimcisi Ulster Üniversitesi Profesörü Kevin Curran da konuşmasında, “6 karakterli şifre bir saniyede kırılıyor” uyarısında bulundu.