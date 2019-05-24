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  3. Türkiye ilk defa Afrika'da ticaret merkezi kuracak

Türkiye ilk defa Afrika'da ticaret merkezi kuracak

Türkiye ilk defa Afrika'da ticaret merkezi kuracak

Başkan Erdoğan’ın başlattığı Afrika açılımı yeni adımlarla genişliyor. Bu kapsamda ilk defa bir Afrika ülkesinde de ‘Türkiye Ticaret Merkezi’ kurulacak. 

Miray ÇİMEN

Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın başlattığı Afrika açılımında yeni bir adım daha atılıyor. Bu kapsamda 35 yeni Türkiye Ticaret Merkezi (TTM) kurulması hedefinde bir ilk gerçekleştirilecek. Daha önce İngiltere, ABD, BAE gibi ülkelerde açılan TTM’lerden ilk defa bir Afrika ülkesine de kurulması planlanıyor. Bu yıl içinde bölgede önemli bir rol oynayan Kenya’nın Nairobi şehrinde 3 farklı sektörün bir araya gelerek oluşturacakları bir TTM projesinin hayata geçirilmesinin düşünüldüğü öğrenildi. 

TALEP TOPLANIYOR 

İnşaat malzemeleri, gıda ve mobilya sektörlerinden firma başvurularının alınacağı belirtiliyor. Ay sonuna kadar firmalardan talep toplanacağı ifade ediliyor.

Destek %75'e kadar çıktı

Açılması planlanan TTM’ler arasında şu ülkelerin olduğu ifade edilmişti: Çin, Hindistan, Meksika, Rusya. Projede merkezlerin kira, istihdam, dekorasyon ve tanıtım gibi harcamaları destekleniyor. Destek ‘hedef ve öncelikli’ ülkelerde yüzde 75, diğer ülkelerde ise yüzde 60 oranında veriliyor. 

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