Türkiye ilk çeyrekte % 4.5 büyüdü! Ekonomide virüse karşı dirençli başlangıç

Türkiye ekonomisi, koronavirüs etkilerinin henüz tam olarak hissedilmediği ilk çeyrekte yüzde 4.5 büyüyerek yeni yıla dirençli bir başlangıç yaptı. Böylece Türkiye birçok ülkenin yüzde 5’lere varan dalma yaşandığı ilk çeyrekte büyüme şampiyonu oldu. Büyümenin ikinci çeyrekte virüs nedeniyle negatife dönmesi bekleniyor.

YILDIZIMIZ PARLAYACAK

Ancak 11 Mart’ta görülen ilk vakanın ardından yürütülen başarılı süreç nedeniyle ekonominin yılın ikinci yarısından itibaren de yükselişe geçerek yıl sonunda iyimser bir tablonun ortaya çıkması öngörülüyor. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak da dün yaptığı açıklamada yılın pozitif büyümeyle tamamlanacağını söyledi. Albayrak, bu dönemde Türkiye’nin büyüme verileri açıklanan Avrupa Birliği, G-20 ve OECD ülkeleri arasında ‘en güçlü büyüme performansı gösteren ülke’ olduğuna dikkati çekerek, “Bu veriler, ekonomideki güçlü toparlanmanın ilk çeyrekte devam ettiğini ve özellikle koronavirüs salgınına karşı verilen mücadelenin her alanda yakaladığı başarıyı ortaya koymuştur” dedi. Albayrak “Pek çok bilinmez bulunmasına rağmen gerek salgınla mücadele gerekse ekonomi konusunda attığımız zamanlı adımlar ve aldığımız önlemlerle Türkiye, yıldızı parlayacak ülkelerin başında gelecek” dedi. Albayrak, ekonomiye desteğin 260 milyarı bulduğunu da belirtti.

DÜNYADAN POZİTİF AYRIŞTIK



Bakan Twitter hesabından yaptığı açıklamada “Türkiye ekonomisi dünya örneklerine kıyasla pozitif ayrıştı. İkinci çeyrekte temkinli ilerleyecek, sonra güçlü toparlanacağız” dedi.

HEM AVRUPA’DA HEM DE G20’DE ŞAMPİYON OLDUK



TÜRKİYE TÜM DÜNYAYA FARK ATTI



Türk ekonomisi, yüzde 4.5’lik büyümeyle hem Avrupa hem de OECD ülkeleri içinde büyüme şampiyonu oldu. Türkiye’nin G20’de de henüz büyeme verisini açıklamayan ancak yüzde 5’lik büyüme bekleyen Hindistan’ın ardından ikinci olması öngörülüyor.

İŞ DÜNYASI: 1 HAZİRAN SONRASI HIZLANIRIZ



DÜNYADA OLUMLU ALGI DOĞURACAK



Türkiye İhracatçılar Meclisbi Başkanı İsmail Gülle: Fransa’nın yüzde 5.4, Çin’in yüzde 6.8 küçüldüğü bu dönemde ülkemiz bu düzeyde bir büyüme oranı yakaladı. Ülkemizin yakaladığı bu başarı Türkiye ekonomisinin dünyadaki algısına olumlu yönde sağlayacak.

EKONOMİ 2. YARIDA İVME KAZANACAK



MÜSİAD Başkanı Abdurrahman Kaan: Türkiye ekonomisi, Kovid-19 salgınının olumsuz etkilerinin nispeten azalmaya başlamasıyla, bilhassa yılın ikinci yarısı itibarıyla yeniden ivme kazanacaktır. Kovid-19 sürecinde diğer ülkelerden pozitif anlamda ayrışacağına inanıyoruz.

SÜRECİ EN AZ HASARLA ATLATIRIZ



Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu Başkanı Nail Olpak: Türk ekonomisi yüzde 4.5’lik bir büyüme ile güçlü ve pozitif bir başlangıç yaptı. Bu tablo umut verici. Tüm dünyada 2. çeyrekte daralma beklentisi var. Bu süreci en az hasarla atlatacağımızı öngörüyoruz.

KORONAVİRÜSÜ İKİNCİ ÇEYREĞE HAPSEDERİZ



İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç: Büyüme verisi, koronayı ikinci çeyreğe hapsetme umudunu artırdı. Görünen o ki, ilk çeyrek verisi, 2021 yılı sıçraması için sağlam ve itici bir zemin oluşturacak. 1 Haziran’dan itibaren büyüme hızımızın çok daha artmasını bekliyoruz.

ALINAN TEDBİRLER ÜRETİMDE GERİLEMEYİ DURDURDU



Ankara Ticaret Odası Başkanı Gürsel Baran: Türkiye’nin yılın ilk çeyreğini büyümeyle kapatması çok önemli. İhracatımız her şeye rağmen devam ediyor. Alınan tedbirlerle üretim ve istihdamda gerilemeye engel olundu. İlk çeyrek GSYH rakamları umut verici.

PİYASALARA SAĞLAM DÖNÜŞ 2. YARIDA



Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türk ekonomisinin piyasalara ikinci yarıda sağlam dönüş yapacağını söyledi. Video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen Adana İstişare ve Değerlendirme Toplantısı’nda konuşan Varank yüzde 4.5 olarak gerçekleşen büyüme performansının şaşırtmadığını belirterek “Mayıs başından itibaren iç talep tekrar toparlanmaya başladı. Otomotiv ana fabrikalarının tümü ve tekstil fabrikalarının bir kısmı yeniden üretime döndü. Plastik, ambalaj, gıda ve temizlik ürünlerinde faaliyet gösteren firmalarsa zaten artan talep sebebiyle kapasitelerini artırmıştı. Ekonomik güven endeksi mayıs ayında dipten dönüş sinyali verdi. Tüketicilerin, reel kesimin ve sektörlerin ekonomiye duyduğu güven yeniden yükseliyor” dedi. Varank Türkiye yılın son iki çeyreğinde piyasalara çok sağlam dönüş yapabilir.” ifadesini kullandı.

TURİZMDE İLK BELGE VERİLDİ

Virüs tedbirleri kapsamında Turizm Bakanlığı’nca hayata geçirilen Sağlıklı Turizm Belgesi ilk olarak Antalya’daki Sueno Hotels Golf Belek’e verildi. Bakan Varank belgeyi TSE’nin verdiğini belirterek tanıttı.