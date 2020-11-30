Türkiye ile Katar iş dünyası arasında köprü kuruluyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani’nin huzurunda imzalanan ticari deklarasyona göre ekonomik işbirliği geliştirilecek. Deklarasyon çerçevesinde tesis edilen Ortak Ekonomik ve Ticaret Komisyonu, her yıl dönüşümlü olarak Türkiye ve Katar’da bir araya gelecek. Gerekli görülmesi halinde, komisyon toplantılarına özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarından temsilciler de katılabilecek. Komisyondaki istişarelerin, iki ülkenin ekonomik koşulları ve milli ekonomileriyle ilgili eğilimlerin ve beklentilerin analizine ilişkin bilgi paylaşımına da imkan sağlaması bekleniyor.