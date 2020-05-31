Büyük fırsat... Türkiye merkez üssü olabilir

Ticaret Bakanlığı verilerine göre, Türkiye'nin 2013'ten bu yana 6-8 milyar dolar bandında seyreden Güney Kore ile dış ticaret hacmi, geçen yıl 6 milyar 721 milyon dolar düzeyinde gerçekleşti.

Bu yılın ilk çeyreğinde Güney Kore'ye gerçekleştirilen ihracatta artış, bu ülkeden yapılan ithalatta ise azalış gözlenirken, bu sonuçlarla dış ticaret hacminde sınırlı düşüş yaşandı.

Güney Kore'ye ihracat, yılın ilk 3 ayında 2019'un aynı dönemine göre yüzde 11,5 artarak 246 milyon 387 bin dolar oldu. Aynı dönemde Güney Kore'den yapılan ithalat ise yüzde 3 azalarak 1 milyar 509 milyon 908 bin dolara geriledi. Böylece iki ülke arasında 2019'un ilk çeyreğinde 1 milyar 777 milyon 772 bin dolar olan dış ticaret hacmi, 2020'nin aynı döneminde yüzde 1,2 azalarak 1 miyar 756 milyon 295 bin dolara geriledi.

İhracatta kimya sektörü lider

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, koronavirüs salgınının ekonomik etkilerinin belirginleşmeye başladığı ve dış ticareti olumsuz etkilediği nisan ayına gelindiğinde, Türkiye'nin Güney Kore'ye ihracatında yüzde 11,5 ile önemli düşüş yaşandı.

Yılın ilk 4 ayında Güney Kore'ye en fazla ihracat yapan sektör, 33 milyon 954 bin dolarla kimyevi maddeler ve mamulleri olurken, bu sektörü 17 milyon 562 bin dolarla otomotiv endüstrisi takip etti.

İhracatını en fazla artıran sektör fındık ve mamulleri oldu

Bu süreçte Güney Kore'ye ihracatını en fazla artıran sektör ise dış satımını 4 katına çıkaran fındık ve mamulleri oldu. Fındık ve mamulleri sektörünün 2019'un ilk 4 ayında 506 bin dolar olan ihracatı, bu yılın aynı döneminde 2 milyon 199 bin dolara çıktı.

Türkiye'nin Güney Kore'ye ihracatında en fazla düşüş yaşanan sektör ise su ürünleri ve hayvansal mamuller olarak kayıtlara geçti. Geçen yılın ocak-nisan döneminde 16 milyon 164 bin dolar olan su ürünleri ve hayvansal mamuller ihracatı, 2020'nin aynı döneminde 3 milyon 423 bin dolara gerileyerek yüzde 78,8'lik düşüş gösterdi.

Türkiye'nin son dönemde savunma ve havacılık sanayisine yaptığı yatırımlar, iki ülke ticaretinde de etkisini gösterdi. Savunma ve havacılık sanayisinde Türkiye'nin ihracatı, yılın ilk 4 ayında 2 milyon 848 bin dolara yükselerek 2019'un aynı dönemine göre yüzde 16,7 artış kaydetti.

"Otomotiv alanına yenilik getirecek iş birliklerine imza atılabilir"

DEİK Türkiye-Kore İş Konseyi Başkanı Ali Kibar, iki ülke arasında 7 milyar doları aşan bir iş hacmi bulunduğunu söyledi.

Kibar, Türkiye ile Güney Kore arasında güçlü bir ekonomik bağ olduğunu vurgulayarak, "Otomotiv ve yan sanayide yenilikçi ürünlerin üretimine yoğunlaşmış ticari ilişkilerimiz mevcut." dedi.

İki ülke arasında gelecekteki iş potansiyellerine değinen Kibar, şunları kaydetti:

"İki ülke arasında otomotiv alanına yenilik getirecek iş birliklerine imza atılabilir. İş birliğimizi geliştirebileceğimiz birçok alan var. Güney Kore, tüm iş kollarında Türkiye'yi bölge lojistik merkezi olarak konumlandırabilir. Bilgi teknolojileri, yazılım ve dağıtım teknolojilerinde iş birlikleri yapılabilir. Ülkemizde savunma sanayi oldukça gelişmiş durumda olduğundan Güney Kore'ye bu alanda üretim olanakları sunabiliriz."

İki ülke arasında endüstriyel rekabetçi faaliyet alanlarında bilgi akışı artırılarak da rekabet avantajı sağlanabileceğine işaret eden Kibar, "Türkiye'nin öncü olduğu sektörlerden inşaat ve altyapı alanlarında finansman dahil Türkiye ve üçüncü ülke iş birliği imkanları yaratılabilir. Türkiye ve Güney Kore arasındaki iş birliğini kuvvetlendirmek, geliştirmek için uygun alanlar arasına özellikle önümüzdeki dönemde sağlık sektörü de girecektir." diye konuştu.