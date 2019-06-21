Türkiye dünyanın gemi yapım merkezi oluyor. Önceki yıl toplam 990.5 milyon dolarihracat geliri sağlayan tersanelerin bu yıl da hedeflerine ulaşması bekleniyor. Türkiye’de başlıca iki büyük gemi inşa bölgesi var.

Bunlar İstanbul Tuzla ve Yalova Altınova’da bulunuyor. Resmi verilere göre bu yılın ilk beş aylık döneminde gerçekleştirilen ihracatın 161.8 milyon dolarlık kısmı Yalova Altınova Tersane Girişimcileri A.Ş’ye ait. Ancak üretim yeri esas alındığı zaman bu rakam yaklaşık 290 milyon doları buluyor.

Yüzde 70’i Altınova’da



Altınova’da gemi inşa eden bazı şirketlerin merkezi İstanbul’da bulunuyor. İhracat gelirleri de firmaların kayıtlı bulunduğu kent esas alınarak hesaplanıyor. Bu nedenle aslında gemi ve römorkörlerin inşa edildikleri yer esas alındığında Altınova’daki tersanelerin ocak-mayıs arasındaki ihracatı yaklaşık 290 milyon dolara ulaşıyor. Bu da Türkiye gemi ihracatının yaklaşık yüzde 70’i ediyor.



Yalova Altınova Tersane Girişimcileri A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Şükrü Fazıl Uzun, bölgelerinde açık deniz araştırma, balık avlama ve işleme, rüzgar türbini inşa ve bakım gemilerinin yanı sıra römorkör ve feribot inşa edildiğini belirterek şu bilgileri veriyor:



Talep artıyor



“Norveç, İzlanda, İngiltere, Fransa, Danimarka, Kanada, Rusya başta olmak üzere pek çok ülkeye ihracat gerçekleştiriyoruz. Bu konuda tüm iştirakçilerimizin ve yönetim kurulu üyelerimizin desteklerine teşekkür ediyorum. Mutluluk duyarak ifade ediyorum ki ülkemiz sadece Avrupa’nın değil dünyanın gemi yapım merkezi olma hedefine doğru emin adımlarla yürüyor. Bölgemizin coğrafi avantajı, kalitemiz, zamanında teslim becerimiz, iş güvenliği ve çevre hassasiyetimiz ve değişken ihtiyaçlara cevap verebilen esnekliğimiz de bizi hedeflerimize ulaştırıyor. Ülkemiz adına gurur duyuyoruz. Mevcut üretim ve ihracat değerleri, bölgemizde yüzde 35 kapasite kullanımı ile gerçekleşmektedir. Gerek yeni inşa, gerekse bakım-onarımda talep artmaktadır. Kapasite kullanımımızı yüzde 70-80 seviyelerine çıkardığımızda ülkemize daha da fazla katkı sağlamaktan gurur ve mutluluk duyacağız.”



Üstün teknoloji



Yalova Altınova Tersane Bölgesi’nde hibrit ve elektrikli sevk sistemleri, otonom kumanda sistemleri gibi yeni teknolojiler uygulanıyor. Bunlarla donatılan römorkörler, balıkçı, araştırma, yolcu, rüzgar türbini inşa/bakım, platform, destek gemileri ve feribotlar dünyanın hemen her yerinde kullanılıyor. Türk mühendislerinin ve işçilerinin eseri olan bu gemiler sektörün en önemli referansı sayılıyor ve üstlendikleri görevleri başarıyla yerine getiriyor.

(Milliyet)

