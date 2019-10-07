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'Türkiye dünyada önemli bir oyuncu haline geldi'

'Türkiye dünyada önemli bir oyuncu haline geldi'

Türkiye’nin, büyük bir endüstri haline gelen oyun sektöründeki payı yerli firmaların yaptığı atılımlarla her geçen yıl yükseliyor. 

Oyun sektörünün dünyadaki toplam hacmi geçen yıl itibarıyla 135 milyar dolara ulaştı. Türkiye, 850 milyon dolar pazar büyüklüğüyle en büyük pazara sahip 18. ülke konumunda bulunuyor. Ticaret Bakanlığı verilerine göre, Türkiye’nin oyun yazılımı ihracatı da 2017’ye oranla geçen yıl yüzde 50 artarak 1 milyar 50 milyon dolara ulaştı. Türkiye’nin oyun sektöründeki payının artmasında, sektördeki yerli firmaların çalışmaları önemli bir rol oynuyor. 

ÇİFT HANELİ BÜYÜYOR 

InGame Group Üst Yöneticisi Alpay Alptekin, Türk oyun şirketlerinin kazandıkları başarılarla küresel yatırımcıların gözdesi haline geldiğini kaydetti. Oyunun, büyük bir endüstri olduğunu ve her yıl çift haneli büyüdüğünü ifade eden Alptekin, “Ülkemiz, hem oyuncu sayısının büyüklüğü hem potansiyeli ile küresel şirketlerin ilgi merkezi durumunda. InGame olarak biz de Türkiye’nin yanı sıra 3 farklı kıtada, 10 bölgede, 11 farklı dilde oynanan oyunlar üretiyoruz. Bugüne kadar ürettiğimiz oyunlarla milyonlarca oyuncuya ulaştık” dedi.

YABANCILARIN PAYI AZALDI

Türk firmalarının etkisi, oyun aksesuvarları alanında da artıyor. Yerli profesyonel oyun koltuğu üreticisi xDrive’nin Genel Müdürü Fatih Yalçın “Yerli üretime başlamamızla birlikte yabancı markaların yüzde 90 olan pazar hakimiyeti yüzde 4’e geriledi” diye konuştu.

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