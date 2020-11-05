Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası rezervleri 84 milyar 406 milyon dolar oldu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri geçen hafta 3 milyar 945 milyon dolar azalarak 84 milyar 406 milyon dolara indi.

AA'da yer alan habere göre, TCMB tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, 30 Ekim'de Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 2 milyar 827 milyon dolar azalışla 42 milyar 259 milyon dolara geriledi. Brüt döviz rezervleri, 23 Ekim'de 45 milyar 86 milyon dolar seviyesindeydi.

Söz konusu dönemde altın rezervleri, 1 milyar 118 milyon dolar azalışla 43 milyar 265 milyon dolardan 42 milyar 147 milyon dolara düştü.

Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla 3 milyar 945 milyon dolar azalarak 88 milyar 351 milyon dolardan 84 milyar 406 milyon dolara indi.