Türkiye, Avrupa'da temiz enerjide en çok yabancı yatırımcı çeken ülkeler arasında 7. ülke

Financial Times tarafından yayımlanan ve küresel ölçekte yabancı yatırımları izleyerek yatırımcılara güncel bilgiler sağlayan fDi Magazine, "2020 Yılı Avrupa'da Yenilenebilir Enerji Yatırım Bölgeleri" araştırmasının sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, temiz enerji alanındaki öncü ülkeler, yabancı yatırım projelerinin sayısı ve nüfusa oranla temiz enerji yatırımları olmak üzere iki kategoride değerlendirildi.

Avrupa'da, 2016-2019 yıllarında yenilenebilir enerji sektöründeki doğrudan yabancı yatırım bilgilerini inceleyen araştırmada, bu dönemde en az 5 yabancı yatırım projesi almış ülkeler değerlendirmeye alındı.

Türkiye, yenilenebilir enerji alanında 19 doğrudan yabancı yatırım projesiyle, 20 ülkenin yer aldığı "Yenilenebilir Enerjide En Çok Yabancı Yatırım Çeken Ülkeler" listesinde 7. oldu.

AVRUPA'DA LİDER ÜLKE İNGİLTERE



Avrupa, 2019'da temiz enerjide doğrudan yabancı yatırımlarda küresel ölçekte lider konumunda yer aldı. Bu dönemde, özellikle yenilenebilir enerji üreticilerine yönelik devlet teşvikleri sayesinde son 8 yılın en yüksek yabancı yatırım tutarlarına ulaşıldı.

İngiltere ise temiz enerjide yabancı yatırımda Avrupa’nın ilk sıradaki ülkesi olarak kayıtlara geçti. Ülkede, enerji üretimi ve ilgili operasyonlara yönelik doğrudan yabancı yatırımlar, öncelikli olarak rüzgar ve biyokütle enerjisine yöneldi. Bu gelişmede, İngiltere’nin 2030 yılına kadar 30 gigavat büyüklüğünde deniz üstü rüzgar enerjisi kurulumunu hedefleyen stratejisinin büyük etkisi olduğu vurgulandı.

İngiltere’yi, güneş enerjisindeki yatırımlarla öne çıkan İspanya takip etti. Araştırmada, coğrafyasının sunduğu avantajları etkin yabancı yatırımlara dönüştürmeyi başaran İspanya'nın, bu yıl tamamlanan Nunez de Balboa Projesi'nin kendi grubunda Avrupa'nın en geniş fotovoltaik projesi olduğunun altı çizildi.

Üçüncü sırada yer alan Fransa'nın, iklim değişikliği stratejisi doğrultusunda yabancı yatırımlara yönelik hazırladığı destekler sonucunda rüzgar enerjisinde çok büyük yatırımlara ev sahipliği yaptığına işaret edildi.

Nüfusa oranla yatırımların incelendiği araştırmaya göre ise, Bosna Hersek, Finlandiya ve Sırbistan ilk sıralarda yer aldı. Söz konusu değerlendirmede, Türkiye 0,23 oranla 18. ülke oldu.

"YATIRIMCILAR İÇİN BİR CAZİBE MERKEZİ HALİNE GELDİK"



İzmir Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mehmet Yavuz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Türkiye, yenilenebilir enerji sektörünün yatırım ortamının iyileştirilmesine yönelik son dönemde önemli adımlar attı. Ülkemizin yenilenebilir enerji sektöründeki mevcut konumunu daha da güçlendirmek için sektörde özellikle ekipman üretimi yatırımlarının artması önem taşıyor." dedi.

Yavuz, özellikle yabancı yatırımlara yönelik teşviklerin düzenlenmesinin ve sektöre yönelik yerli ekipman üretiminin desteklenmesi amacıyla geliştirilen ihale mekanizmalarının enerji ve ekipman üretimini olumlu etkilediğini anlattı.

İzmir Kalkınma Ajansının da temiz enerji sektörünün ülkede katma değerin artırılması, istihdama ve çevreye olumlu etkilerinin güçlendirilmesi amacıyla çalışmalar yürüttüğüne dikkati çeken Yavuz, "İzmir'de, enerji ve ekipman üretimi açısından rüzgar enerjisi öne çıkıyor. Lojistik avantajları, limanları, kalifiye insan gücü ve gelişmiş yan sanayisi bu alanda faaliyet gösteren yatırımcılar için İzmir'i bir cazibe merkezi haline getirirken, ekipman üreticilerinin bölgeyi bir üretim üssü olarak görmesini sağladı." değerlendirmesinde bulundu.

Yavuz, İzmir'in güçlü tedarik zincirinin Türkiye'nin bu alandaki başarısına önemli katkı sağladığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Büyük rüzgar enerjisi üreticilerinin yanında, ekipman ve teknoloji üretiminde de Siemens Gamesa, Enercon, General Electric (LM Wind Power), TPI Composites, CS Wind gibi dünya çapında faaliyet gösteren firmalara ek olarak bölgede Ateş Çelik, Dirinler Döküm, Norm Cıvata, GİMAS ve Tibet Makina gibi çok sayıda yerel firmadan oluşan güçlü bir tedarik zinciri oluşmuştur. Ülkemizin yenilenebilir enerji sektöründeki mevcut konumunu daha da güçlendirmek için, sektörde özellikle ekipman üretimi yatırımlarının artması önem arz ediyor. Yabancı yatırımcılara yönelik yatırım destek faaliyetlerimiz, yerel firmaların sorunlarının merkezi kuruluşlarca çözülmesine yönelik çalışmalarımız var. Sektörün ihtiyacı olan insan kaynağı ve alt yapının sağlanması için projeler üretiyoruz. İzmir'in, deniz üstü yatırımlarda Türkiye'nin öncü bölgesi olmasını istiyoruz."