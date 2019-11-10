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Türkiye altın rezervlerini artırmada dünya birincisi 

Türkiye altın rezervlerini artırmada dünya birincisi 

Dünya Altın Konseyi’ne göre, Türkiye 3. çeyrekteki 71.4 tonluk alımıyla dünyada en fazla altın alan ülke oldu. Türkiye’yi Rusya ve Çin takip etti.

Dünya Altın Konseyi (WGC) raporuna göre, ağustosta 41.8 tonla aylık bazlı ülke tarihinin en yüksek altın alımını yapan Türkiye, üçüncü çeyrekte de 71.4 tonla dünya genelinde en fazla altın alımı yapan ülke oldu. Merkez Bankası’nın toplam altın rezervleri 385.5 tona yükseldi. Rusya da toplam altın rezervlerini 34.9 ton artarak 2 bin 241.9 ton seviyesine yükseltti. Altın rezervlerini artıran bir diğer ülke de Çin olurken, bu ülke üçüncü çeyrekte toplam 21.8 tonluk altın alımı gerçekleştirdi.

FONLAR REKOR KIRIYOR  

Altın bazlı yatırım fonları da (ETF), bu çeyrekte 258.2 ton altın alarak, portföyündeki altın miktarını rekor seviye olan 2 bin 855.3 tona yükseltti. 

MERKEZ BANKALARI ALIMA DEVAM EDİYOR 

WGC’nin verilerine göre, merkez bankaları altın talebinde yaşanan artışta kritik rol oynamaya devam ediyor. Buna göre, bu yılın üçüncü çeyreğinde merkez bankalarının altın rezervlerinde 156.2 tonluk bir artış yaşandı. Yılbaşından bugüne kadar toplamda 547.5 tonluk altın alımı yapıldı. Söz konusu rapora göre son dönemde altın rezervlerini artıran merkez bankalarının başını Türkiye, Rusya ve Çin’in çekiyor. 


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