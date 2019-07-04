Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,5924
  • 6,3191
  • 254.648
  • 99.399
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Ekonomi
    3. >
  3. Türkiye, AB pazarını salladı: Rekor artışla birinci sıraya yükseldi

Türkiye, AB pazarını salladı: Rekor artışla birinci sıraya yükseldi

Türkiye, AB pazarını salladı: Rekor artışla birinci sıraya yükseldi

Türkiye, 2018 yılında Avrupa’ya çelik ürünleri ihracatı yapan ülkeler arasında birinci sırada yer aldı. Geçen yıl toplamda 29,3 milyon ton tamamlanmış çelik ürünü ithal eden Avrupa, bunların 6,16 milyon tonluk kısmını Türkiye’den aldı. Avrupa’ya yönelik çelik ürünleri ihracatını 2017 yılına göre yüzde 65 artırarak birinci sıraya yerleşen Türkiye’yi Rusya ve Güney Kore izledi.

TM Dijital Haber Merkezi

Avrupa Çelik Üreticileri Birliği (EUROFER), Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin çelik sektöründe sahip oldukları rakamlara ilişkin bir rapor yayımladı. Söz konusu raporda, Avrupa’nın 2018 yılında yaptığı çelik ürünleri ithalatlarında Türkiye birinci sırada yer aldı.

Geçen yıl 29,3 milyon ton tamamlanmış çelik ürünü ithal eden Avrupa Birliği ülkeleri, bu ihtiyaçlarının 6,16 milyon tonluk kısmını Türkiye’den karşıladı. Bu kapsamda listenin birinci sırasında yer alan Türkiye, AB’ye yönelik çelik ürünleri ihracatını 2017 yılına göre (3,74 milyon ton) yüzde 65 artırdı.

Rekor bir artış yakalayarak AB ülkelerine 6,16 milyon tonluk çelik ürünleri ihracatı gerçekleştiren Türkiye’yi 3,72 milyon ton ile Rusya ve 3,42 milyon ton ile Güney Kore izledi.

Dünya çelik üretiminin yüzde 51,3 ile en büyük payına sahip olan Çin, AB’ye yönelik tamamlanmış çelik ürünleri ihracatçıları listesinde dördüncü sırada yer aldı.

İşte AB ülkelerine en çok tamamlanmış çelik ürünleri ihracatı gerçekleştiren ülkeler:

• Türkiye: 6,1 milyon ton

• Rusya: 3,7 milyon ton

• Güney Kore: 3,4 milyon ton

• Çin: 2,8 milyon ton

• Hindistan: 2,7 milyon ton

• Ukrayna: 1,9 milyon ton

• Tayvan: 1,7 milyon ton

• Sırbistan: 1 milyon ton

• Brezilya: 777 bin ton

• İsviçre: 635 bin ton

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Neslişah'ın tatil pozuna yorum yağmuru!
Şampiyon dizisine flaş transfer! Hangi usta oyuncu kadroya katıldı?
Haldun Dormen hastaneye kaldırıldı
Çukur dizisinin yıldızı Dilan Çiçek Deniz'e sürpriz teklif! Görüşmelere başladı...
Çağla Şikel'e çirkin yorum! Takipçisine yanıtı sert oldu
<p>Türkiye, PKK´lı teröristlerle sözde eylem planının imzalandığı BM Cenevre Ofisi´ne ve ülkeye giri

Son Dakika: Türkiye İsviçre´ye Nota Verdi!

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Ev almak isteyenlere güzel haber! Konut kredisi faiz oranları düşüyor

Uzun yolculuklara nasıl hazırlamalısınız?