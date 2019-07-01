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Türkiye 1 milyar $'lık saç ekti

Türkiye 1 milyar $'lık saç ekti

Dünyada sağlık turizminde ilk 5’te yer alan Türkiye’de saç ekim ekonomisi 1 milyar doların üzerine çıktı. Sağlık turizmi geliri ise 2.5 milyar dolar oldu.

Son yıllarda Türkiye, sağlık turizminde dünyanın birçok yerinden gelen hastaların uğrak yeri oldu. Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Sağlık Komisyon Üyesi Servet Terziler, Türkiye’de saç ekiminin ortalama 2-2 bin 500 euro bandında olduğunu söyledi. Türkiye standardının üzerinde bir kaliteyle dünyada yapılan saç ekimini 3’te 1 fiyatına sunduğunu ifade eden Terziler, “İlk başlarda Türkiye’de Araplar saç ektirmeye başladı ama özellikle son 3 yıldır Türkiye’de saç ektiren Avrupalı sayısı Arapların 4-5 katına çıktı. Özellikle İspanya, Hollanda, Belçika, İngiltere ve Fransa gibi kıta Avrupa’sının Türkiye’ye yoğun bir şekilde saç ekim ve estetik cerrahisinde akın akın gelişler başladı.

200 milyar dolarlık pasta

Terziler, dünyada sağlık turizmi değerinin 200 milyar doların üzerinde olduğunu belirterek, “Türkiye’de sağlık turizm hacmi 2.5 milyar dolar olduğu biliniyor. Bu pastanın en büyük kısmını Amerika ve Hindistan alıyor” ifadelerini kullandı.

 

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