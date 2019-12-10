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Türk-İş: Asgari ücret 2 bin 578 TL olsun

Türk-İş: Asgari ücret 2 bin 578 TL olsun

Asgari ücret pazarlığında dün ikinci toplantı yapıldı. Toplantının ev sahibi Türk-İş Başkanı Atalay “Aynı noktadayız. 2 bin 578 lira olan yaşam maliyetinin altındaki rakamı kabul etmeyeceğiz” dedi.  

İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2020’de geçerli olacak asgari ücreti belirleme görüşmeleri kapsamında ikinci kez toplandı. Çalışma Genel Müdürü Nurcan Önder başkanlığında Türk-İş’te toplanan komisyonda, işçileri temsilen Türk-İş Genel Eğitim Sekreteri Nazmi Irgat, işverenleri temsilen TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç yer aldı.  

BİZ AYNI NOKTADAYIZ 

Bir kişinin 2578 lira olan yaşam maliyetinin altındaki rakamı kabul etmeyeceklerini vurgulayan Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, “Biz aynı noktadayız. DİSK’in rakamı başka. Hak-İş, ‘Ortak rakama katkı sağlarız’ diyor” dedi. 

EKONOMİ VE İSTİHDAM SUNUMU YAPILDI  

Çalışma Genel Müdürü Nurcan Önder ise, toplantıda iki bakanlık ve TÜİK temsilcilerinin ekonominin genel durumuna ve istihdama ilişkin verileri paylaştığını bildirdi. 


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