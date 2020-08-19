  • $7,4328
  • 9,1383
  • 453.6
  • 1476.02
19 Ağustos 2020 Çarşamba 01:51 | Son Güncelleme:

Turkcell'e ‘Türkiye'nin en iyi iş yeri' ödülü

Turkcell'e ‘Türkiye'nin en iyi iş yeri' ödülü

Küresel danışmanlık şirketi Kincentric'in bu yıl Türkiye'de 13'üncüsünü düzenlediği ‘2019 yılı En İyi İş Yerleri Programı'nda Turkcell, ‘Türkiye'nin En İyi İş Yeri Ödülü'ne layık görüldü.

Açıklamada, katılımcı şirketlerin bünyesindeki çalışanlar tarafından yapılan puanlamaların dikkate alındığı araştırmada Turkcell’in telekom sektöründen ‘Türkiye’nin En İyi İş Yerleri’ değerlendirmesine katılan tek firma olduğu belirtildi. Turkcell Hukuk, Regülasyon ve İnsan Kaynaklarından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Serhat Demir, pandemi döneminde başarılı sınav verdiklerini ve bu ödülü almaktan büyük mutluluk duyduklarını söyledi.

<p>Aden Havalimanı'nda büyük patlama</p><p>KABİNE ÜYELERİ UÇAKTAN İNİYORDU</p><p>Yeni

30 Aralık Güncel Haberler

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Yılanla balık tuttu! Böyle av yöntemi ilk kez göreceksiniz

Sapanca Gölü'nde korkutan manzara

Copyright 2020
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.