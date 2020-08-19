Turkcell'e ‘Türkiye'nin en iyi iş yeri' ödülü

Açıklamada, katılımcı şirketlerin bünyesindeki çalışanlar tarafından yapılan puanlamaların dikkate alındığı araştırmada Turkcell’in telekom sektöründen ‘Türkiye’nin En İyi İş Yerleri’ değerlendirmesine katılan tek firma olduğu belirtildi. Turkcell Hukuk, Regülasyon ve İnsan Kaynaklarından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Serhat Demir, pandemi döneminde başarılı sınav verdiklerini ve bu ödülü almaktan büyük mutluluk duyduklarını söyledi.