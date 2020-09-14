Turkcell'den Giresun'a yardım eli! Sel mağdurlarına Paycell'le hibe desteği

Turkcell, sel felaketinin meydana geldiği Giresun’a yardım elini, yerli ve milli ödeme altyapısı Paycell’le uzattı. Selden olumsuz etkilenen 350 esnaf ve 200 aileye, Turkcell’in yeni nesil ödeme platformu Paycell aracılığıyla 400 bin TL’den fazla hibe desteği tanımlandı. Destek Turkcell’in yeni nesil ödeme platformu Paycell üzerinden aktarılacak. Turkcell Genel Müdür Murat Erkan, sel felaketinin hemen ardından bölgedeki abonelerine ‘Acil Durum Paketi’yle ücretsiz internet tanımladıklarını ve fatura erteleme imkanı sunduklarını vurguladı. Erkan, şunları söyledi:

DİJİTAL SERVİSLE İLK

“Kartlarda yüklü bakiyelerle vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını Turkcell desteğiyle karşılamasını sağlıyoruz. Projemiz; dijital bir servisimizin böylesi bir afet döneminde insanımıza yardım amaçlı kullanımına sunulması açısında da bir ilk.”

ÇOCUKLARA NOTEBOOK



Esnaf ve aileler Paycell Kart ile tanımlanan tutarı Turkcell mağazalarından ya da Paycell uygulamasından aktive ettikten sonra kullanabilecek. Ayrıca Turkcell çalışanları da Giresunlu çocuklara uzaktan eğitimde destek olması için Mini Notebook dağıtılacak.