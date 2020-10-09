Turkcell'den tersine beyin göçüne destek

Tersine beyin göçünü destekleyen Turkcell, gelecek dönemde kapılarını yurtdışındaki Türk profesyonellere açıyor. Turkcell İnsan Kaynakları, 2020 İşe Alım Stratejileri kapsamında başlattığı ‘Yıldızlar Geri Dönüyor’ projesiyle yurtdışında çalışan Türk vatandaşlarına şirkette kendilerine uygun olan pozisyonlara başvuruda bulunma çağrısı yaptı.

ESNEK ÇALIŞACAKLAR



Yakın zamanda TBMM’ye sunulan ‘Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’ ile 5746 sayılı Kanun kapsamında esnek çalışma modeliyle çalışacak Ar-Ge çalışanlarına genişletilmiş teşvik ve avantajlar sağlanması planlanıyor. Teklifin yasalaşmasıyla Türkiye’deki beyinlerin yurtdışı kaynaklı şirketler yerine, evden çalışma modeliyle Türkiye’de istihdam edilmeleri hedefleniyor. Turkcell Hukuk, Regülasyon ve İnsan Kaynaklarından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Serhat Demir, projeyle, yurtdışında yaşayan ‘yıldız’ profesyonellere sağladıkları eşsiz imkanlarla ülkelerine dönmeleri için fırsat sunduklarını bildirdi. Projeyle Türkiye’nin geleceğine büyük bir yatırım yaptıklarını kaydeden Demir, “Projemizle tersine beyin göçünü canlandırarak, ekonomimize katkıda bulunmayı amaçlıyoruz” diye konuştu.

HANGİ ÖZELLİKLER ARANIYOR?



Turkcell, projeyle ‘yıldız’ profesyonellere ulaşmayı hedefliyor. Proje kapsamında adaylarda, ‘yurtdışında yaşıyor olmak, en az 2 yıllık iş deneyimine sahip olmak, lisans, yüksek lisans veya doktora mezunu olmak, yenilikçi ve vizyoner bir bakış açısına sahip olmak ve teknoloji trendlerini yakından takip etmek’ gibi özellikler aranıyor.