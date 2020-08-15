Turkcell'den rekor gelirle 7 bin kişiye iş imkanı

Turkcell, Kovid-19’un etkilerinin en yoğun hissedildiği yılın ilk 6 ayında gelirlerini geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 14,5 artışla 13.6 milyar liraya ulaştırırken istihdamda da hedef büyüttü. Bu rakamla tüm zamanların en iyi 6 ayını yakalayan şirket istihdamı da artırmayı planlıyor. 6 ayda 3 bini aşkın kişiyi işe alan şirket yıl sonuna kadar 4 bin kişiye de iş imkanı sağlamayı hedefliyor. Basın toplantısı düzenleyen Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan Turkcell’in Kovid-19 döneminde artan müşteri ihtiyaçları doğrultusunda, 2020’nin ilk altı ayında 3 bin 149 kişiye istihdam sağladığını belirterek, Turkcell’in yurt içi ve yurt dışındaki grup şirketleri ile birlikte 22 bini aşkın kişiye istihdam sağladığını söyledi.

NET KÂR 1.7 MİLYAR TL



Erkan “2020 yılı genelinde de 7 bin kişilik işe alım hedefimiz var. Dijitalleşme ile gelen ‘zor işlerde çabuk ustalaşma’ gereksinimi, esnek ve çevik takımların önemini artırıyor. Günümüzde çok yönlü yetenekler aranıyor. İstihdam politikamızda; vazgeçmeden sonuca ulaşacak, hayallerinin peşinden koşacak, teknoloji yatkınlığı yüksek, yeni koşullara hızlı adapte olabilecek yetenekleri Turkcell bünyesine katmak, ana amacımız” dedi. Erkan şirketin 2020’nin ilk 6 ayında net kârının ise 1 milyar 724 milyon TL olduğunu belirtti.

ÖĞRENCİLERE MESAJ



Murat Erkan, pandemi sürecinde öğrencilerin eğitimlerine ara vermeden devam edebilmeleri için çalışmalarını hızlandırdıklarını belirterek, “Öğrencilerimizin daha fazla GB’a ihtiyacı oldu; 3 GB olan EBA TV kotasını 6 GB’a çıkardık. Müşterilerimizin online eğitim platformlarına yaptıkları bağlantı hızlarını artırdık. Biz her zaman öğrencilerin yanındayız. Onlar bu ülkenin geleceği. O yüzden öğrencilerimizin ve anne-babaların gönlü rahat olsun. Güçlü altyapımız ve teknolojimizle her türlü ihtiyaca cevap verebilecek durumdayız. Dünyanın en güçlü şebekelerinden birisini bu günler için kurduk. Bu şebeke milletimizin hizmetinde olmaya devam edecek” dedi.

822 BİN FATURALI NET MÜŞTERİ KAZANDIK



Murat Erkan, Turkcell olarak yılın ikinci çeyreğinde 144 bin faturalı net müşteri kazanarak faturalı müşteri bazını yüzde 63’e çıkardıklarını belirterek, “2020’nin ikinci çeyreği Kovid-19 etkisinin en yoğun görüldüğü dönem oldu. Bu süreçte sosyal mesafe kuralına her yerde uyduk ama müşterilerimizle aramıza mesafe koymadık. Sonuç olarak yılın ilk yarısında toplam 822 bin faturalı net müşteri daha Turkcell’i tercih etti” bilgilerini verdi.

PAYCELL’DE 2.1 MİLYARLIK İŞLEM



Turkcell’in 3 ana odağı arasında yer alan techfin konusunda çalışmalarının sürdüğünü vurgulayan Erkan, şöyle konuştu: “Türkiye’nin ödeme alışkanlıkları hızla dijitalleşiyor. Dijital ödeme platformumuz Paycell’de bu dönemde gerçekleşen toplam işlem hacmi 2,1 milyar TL’ye ulaştı. Paycell’de grup dışı gelir büyümesi ise yüzde 60 oldu. Paycell’in kullanıcı sayısı 2019’un aynı dönemine göre 2,5 katı olurken, Paycell Kart hacmi ise yüzde 71 arttı.”

BiP’TE GRUP GÖRÜNTÜLÜ GÖRÜŞME % 400 ARTTI



Kovid-19’un etkisiyle talep artışı yaşanan Turkcell’in dijital servislerinin, yılın ikinci çeyreğinde yıldan yıla yüzde 23 büyüdüğünü ifade eden Erkan, “BiP’ten görüntülü görüşme süresi yüzde 90’lık artışla 29 milyon dakikaya çıktı; grup görüntülü görüşme süresi ise yüzde 400’lük artışla 25 milyon dakikaya ulaştı” dedi.