Turkcell'den ilk çeyrekte 20 yılın müşteri rekoru

Turkcell Grubu, bu yılın ilk çeyreğinde 2019 yılının aynı dönemine kıyasla yüzde 17.3 artışla 6.7 milyar TL gelir elde ederken, son 20 yılın da en yüksek müşteri kazanımını gerçekleştirdi. Şirketten yapılan açıklamaya göre, grup bazında FAVÖK 2.8 milyar TL’ye ulaşırken, şirketin FAVÖK marjı yüzde 42.2 olarak gerçekleşti. İlk çeyrekte toplam 679 bin net faturalı müşteri kazanan Turkcell, birinci çeyrekler karşılaştırıldığında son 20 yılın en yüksek müşteri kazanımını gerçekleştirirken, her yıl 1 milyon yeni abone hedefinin yüzde 60’ına da ilk üç ayda ulaşmış oldu.

DİJİTALDE %29 BÜYÜME



Turkcell’in dijital servisleri büyümeye devam ediyor. Kullanıcıların evlerinde kalmayı tercih ettikleri bu dönemde, Turkcell’in dijital servisleri, bu çeyrekte elde edilen tekil gelir bazında yıldan yıla yüzde 29 büyüdü. Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, telekom sektörünün hayati önemini bir kez daha yaşayarak deneyimledikleri bu dönemde ilk çeyrekte güçlü bir performans ortaya koyduklarını belirtti. Turkcell olarak odaklarında müşterilerin bulunduğunu aktaran Erkan, “Vatandaşlarımızın Turkcell’i tercih etmesi, Turkcell’e gösterdikleri teveccüh bizim en büyük mutluluğumuz, en önemli motivasyon kaynağımız” ifadelerini kullandı.

VERİ MERKEZİNE İLGİ



Verilen bilgiye göre, kurumlara uçtan uca dijital dönüşüm hizmeti sunan Dijital İş Servisleri’nin gelirleri ilk çeyrekte yıldan yıla yüzde 42 arttı. IT çözüm sağlayıcısı olarak pazarda ilk 3’te yer alan Dijital İş Servisleri, bu dönem içerisinde 700’e yakın yeni proje aldı. Murat Erkan, “Yaklaşık 1.600 kurum şu anda veri merkezi hizmetlerimizden yararlanıyor. Uzaktan çalışma ve eğitimin arttığı bu yeni dönemde bu alandaki çözümlerimize talebin artacağına inanıyoruz” dedi.

PAYCELL’DE TARİHİ YÜKSELİŞ



Ödeme alışkanlıkları dijitalleşen kullanıcılar Paycell’i tercih etti. Paycell’de martta gerçekleşen işlem hacmindeki artış, yıldan yıla yüzde 146 ile tüm zamanların en yüksek artışı oldu. Paycell platformu üzerinden sunulan kurumsal fatura ödeme işlem adedi yüzde 151, fatura ödeme hacmindeki artış ise yüzde 217 arttı.

BU GÜÇLÜ ŞEBEKE BUGÜNLER İÇİN VAR



EVDEN çalışma ve uzaktan eğitimin başlamasıyla birlikte fiber hızında internete olan talebin hızla arttığını vurgulayan Murat Erkan, Turkcell olarak dünyanın en güçlü mobil ve fiber şebekelerinden birisine sahip olduklarını belirtti. Murat Erkan, “Biz bu güçlü şebekeyi bugünler için kurduk. Son dönemde şebekemizdeki trafik yüzde 35 arttı 4.5G’de kişi başı ortalama data kullanımının bazı günler rekor kırarak mart ayı ortalamasında 13 GB’a yükseldiğini görüyoruz” diye konuştu.

POTANSİYELİ BÜYÜK



Erkan, temassız işlemlerin daha fazla tercih edilmesiyle Paycell’de yakın gelecekte yüksek potansiyel görüyoruz” ifadelerini kullandı.

BiP’TE GÖRÜNTÜLÜ ARAMA 10 KAT ARTTI



BiP üzerinden yapılan görüntülü görüşme süresi yüzde 51 yükselişle mart ayında 6.5 milyon dakikaya ulaşırken, grup görüntülü görüşme süresi ise 10 katına çıkarak 3.6 milyon dakikayla rekor kırdı. Mart ayında Dergilik uygulamasında okunan makale sayısı 4.7 milyon oldu. TV platformunda izlenme süreleri günlük 10 saatin üzerine çıkarken, mart ayında kullanıcıların aktiflik oranı ise yüzde 50 arttı.