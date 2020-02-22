Turkcell'den gelir rekoru: 25.1 milyar TL

Turkcell, 25’inci yılını kutladığı 2019’u rekorlarla dolu finansal ve operasyonel sonuçlarla kapattı. 2019’da güçlü büyümesini sürdüren Turkcell Grubu’nun konsolide bazda toplam geliri bir önceki yıla kıyasla yüzde 18.1 artışla 25.1 milyar TL’ye ulaştı.

1.5 MİLYON YENİ MÜŞTERİ

Şirketin 2019 net kârı bir önceki yıla göre yüzde 61 oranında artarak tüm zamanların en yüksek miktarı olan 3,2 milyar TL’ye ulaştı. Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, “Bir önceki yıl en yakın rakibimizle aramızdaki ciro farkı yüzde 4 iken 2019’da bunu yüzde 6.3’e çıkardık. 2019’da 1.5 milyon yeni faturalı müşteri kazandık. Yine 2019, Turkcell için tüm zamanların en yüksek gelir ve kârını elde ettiğimiz yıl oldu” dedi. Turkcell’in dünya çapında kullanılan yerli dijital servislerine talep 2019’da da artmaya devam etti. 2019’da yapay zeka teknolojisiyle dijital servislerinde kullanıcı deneyimini en üst seviyeye çıkaran Turkcell’in dijital servislerinden elde ettiği tekil gelir ilk kez 1 milyara ulaştı. Şirketin 2019 yatırımları 7 milyar TL’yi aştı.

VİCDANINIZLA KARAR VERİN

Murat Erkan, sorulan bir soru üzerine GSM operatörlerine kesilen deprem cezasına da değindi. Erkan, şunları söyledi: “İstanbul depremi yaşandığında kentte toplam 700 baz istasyonu mühürlüydü. Belediyelerin bu işi ranta çevirmeleri, durumu daha da kaosa sürüklüyor. Deprem sonrasında şebekemizde yaşanan bir saatlik yoğunlukla, başka bir operatörün neden olduğu 17 saatlik kesinti aynı kefeye konulamaz. Karar vericilerin vicdanlarıyla karar vermeleri gerekiyor.”