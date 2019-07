Turkcell'den anahtar teslim dijital ihracat

Özgül Öztürk

Girişimci Murat Vargı ve işadamı Mehmet Emin Karamehmet tarafından 1994 yılında bir GSM operatörü olarak kurulan Turkcell, bugün Türkiye’nin en büyük teknoloji şirketlerinden biri haline dönüştü. 17’si Türkiye’de, 13’ü yurtdışında olmak üzere toplam 30 iştirak, 20 bin çalışan ve 36 milyon müşteriyle devasa bir yapıya sahip şirket, yurtdışında yaptığı yatırımlar ve dijital servis ihracatıyla Türk bayrağını dünyada dalgalandırıyor. Çeyrek asırlık bu mirası daha iyi yerlere taşıma görevini geçtiğimiz aylarda üstlenen Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan’la grubun gelecek stratejilerini konuştuk...

38 ÜLKEYE ULAŞTI

Grup içinden genel müdürlük görevine gelen ilk isim olan Erkan, “Grupta 12. yılımı doldurdum. Yeni işlerin ve stratejilerin hep bir parçasıydım” diyor. Dijital ihracat hamlesinden 5G’ye, enerji yatırımlarından girişim desteklerine kadar pek çok konuda hedeflerinin yüksek olduğunu belirten Erkan, “Türk mühendislerinin geliştirdiği uygulamaları dijital ihracatla bugün 38 ülkedeki operatörlerle paylaşıyoruz. Önümüzdeki dönemde hem yeni pazarlara açılacak hem de mevcut pazarlardaki varlığımızı güçlendireceğiz. Yurtdışından artık anahtar teslim operatör kurma teklifleri alıyoruz” diyor.

DATANIN ÖNEMİ ARTIYOR

Geliştirdiğiniz servislerle artık bir teknoloji şirketi gibi dünyaya dijital çözümler ihraç ediyorsunuz...

Telekom sektörü artık sadece ses ve SMS’ten ibaret değil. Dünyada artık datayı iyi kullanan ve dijital servisler geliştiren operatörler kazanacak. Turkcell olarak bu stratejimizden yola çıkıp 1200 mühendisimizle bugüne kadar birçok yerli dijital servis geliştirdik. 17’si Türkiye’de, 13’ü yurtdışında olmak üzere toplam 30 iştirakimiz var. Artık anahtar teslim operatör kurup teslim ediyoruz. Yeni grup şirketimiz Turkcell Dijital İş Servisleri’yle de bulut, siber güvenlik, nesnelerin interneti, büyük veri, iş çözümleri, sistem entegrasyonu ve yapay zekâ çözümleri de dâhil olmak üzere şirketlere uçtan uca katma değerli servisler sunacağız.

TURKCELL VAKFI TEKNOLOJİYE DESTEK VERECEK

Birkaç ay önce Turkcell Vakfı’nı kurdunuz. Bu vakıf aracılığıyla neler yapmayı planlıyorsunuz?

Vakfımızın en temel işi teknolojiye destek vermek olacak. Yapay zeka, robot teknolojileri ve ülkenin geleceği için önem arz eden diğer konularda araştırma geliştirme çalışmaları yapacak veya bu alanda çalışma yapan üniversite ve girişimcilerle ortak projeler yürütecek. Turkcell bir işe girdiğinde onu layıkıyla yapan bir şirket. Bu nedenle önümüzdeki 3-5 yıl içerisinde vakfımızın çok önemli projeleri desteklediğini göreceksiniz.

YERLİ OTO İÇİN ÇOK DOĞRU BiR ZAMAN SEÇİLDİ

Otomobil Girişim Grubu’nda Turkcell de var...Apple ilk iPhone telefonu ürettiğinde mobil telefon sektöründe yeni bir dönemi başlattı. Otomobil dünyasında da sürücüsüz ve elektrikli araçlara geçiş yeni bir döneme geçişin göstergesi. Türkiye kendi yerli elektrikli otomobilini bu dönemde üretmekle çok doğru bir karar verdi.

YERLİ VE MİLLİ GİRİŞİMCİYİ DESTEKLİYOR

Türk girişimlerine yatırım yapma planınız var mı?

Biz yaptığımız her işte yerlileşmeyi destekleyen bir şirketiz. Kitlesel fonlama platformumuz Arıkovanı’yla inovatif ürünler ortaya koyan girişimcilerin ihtiyaç duydukları desteğe ulaşmalarını sağlıyoruz. Bu projeyle girişimciler şimdiye kadar 5.1 milyon TL’yi aşkın destek topladı. Yine son yıllarda startuplardan hizmet alımı konusuna öncelik veriyoruz. Örneğin şirketimizin ihtiyaç duyduğu ürün veya hizmet alımlarının yüzde 10-15’ini bu startuplardan alıyoruz. Bunun dışında üniversitelerle işbirliklerimiz var. Biz firma satın almak yerine kod alımını tercih ediyoruz. Belli bir aşamaya gelmiş ürünü alıp kendimiz geliştiriyoruz.

ENERJİYE HOBİ OLARAK GİRMEDİK

Enerjideki yatırımlarınız sürecek mi?

Turkcell ortalama bir büyükşehir kadar enerji tüketiyor. Enerjicell markamızla Kıbrıs ve Adana’da yenilenebilir enerjiye yatırım yapıyoruz. Bu işe Turkcell’in enerji ihtiyacını karşılamak için girdik. Ama bu bizi kesmez. Çünkü bu işe hobi olarak girmedik.

FİBERDE ORTAK ALTYAPIYLA 10 MİLYAR DOLAR CEPTE KALIR

Türkiye 5G’ye geçiş hazırlıkları yapıyor. Bu konuda fiberde ortak altyapı yatırımları büyük önem taşıyor. Bu yatırımlarda hangi aşamadayız? 5G’ye hazır mıyız?

5G’nin olmazsa olmazı fiber yatırımlarıdır. 3 G’den 4.5 G’ye geçerken 15 kat daha fazla fiber yatırımı yapılması gerekiyordu. 4.5 G’den 5G’ye geçerken de onun üzerine 10 kat yatırım yapılması gerekiyor. Yani 150 kat daha fazla yatırım yapmalı. 3 operatör birbirine paralel bir yapı inşa ederse 13 milyar dolar civarı bir yatırıma ihtiyaç var. Ortak altyapı kurulursa 2.5-3 milyar dolarlık bir yatırım yapmak yeterli. Dolayısıyla ortak altyapıyla 10 milyar dolarlık bir rakam tasarruf edilebilir. Ortak altyapı konusunda son 2 yıldır yaprak kımıldamıyor. Bu yatırımların bir an önce hayata geçirilmesi gerekiyor.

SİBER GÜVENLİK YERLİLEŞMELİ

Siber güvenlik alanındaki yatırımlarınızı artıracak mısınız?

Siber güvenlik konusunda her ülkenin kendi altyapısını sağlaması lazım. Bu konuda yurtdışından çözüm almak tam anlamıyla güvenli olmayabilir. Biz Turkcell olarak yakın bir zaman önce dünya standartlarında bir siber güvenlik operasyon merkezi açtık. Saldırı önleme sistemleri, virüs önleme gibi her güvenlik katmanında önlemlerimiz var. Siber güvenlik konusunda hem sistem hem de insan kaynaklarına yatırım yapıyoruz. Güvenlik eğitim sistemiyle her yıl 30 genci yetiştiriyoruz. Bunların bir kısmını şirketimizde istihdam ediyoruz, diğer kısmını sektörün ihtiyacına sunuyoruz.