Turkcell'de tarihi gün: 25 yıllık dönem bitti

Türkiye Varlık Fonu (TVF), Telia, LetterOne, Çukurova Holding ve Ziraat Bankası arasında haziranda imzalanan işlem sözleşmeleri kapsamında yapılması öngörülen şirket ana sözleşme değişiklikleri, pay sahipleri tarafından kabul edildi. Hissedarların Turkcell’in ana sözleşmesinde öngörülen değişiklikleri kabul etmesiyle birlikte TVF’nin imtiyazlı A Grubu hisselerini devralabilmesinin önü açıldı.

EN BÜYÜK ORTAK TVF



Değişiklikler sonrasında hissedarlar arasında gerçekleşmesi öngörülen hisse devir işlemleriyle şirketin yüzde 49 oranındaki halka açık hisseleri Borsa İstanbul ve New York Borsası’nda işlem görmeye devam ederken, Türkiye Varlık Fonu’nun yüzde 26.2 payla Turkcell’in en büyük hissedarı durumuna gelmesi ve LetterOne’ın da şirketteki payını yüzde 24.8’e çıkarması bekleniyor. Genel kuruldan çıkan ikinci önemli karar ise kâr payı dağıtımına ilişkin oldu. 2019 bilanço kârlılığına göre 811 milyon 621 bin 869 TL kâr payı dağıtımına karar verildi.