Turkcell, yazılım ekibi için 80 uzman alacak

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Turkcell Dijital Servisler ve Çözümler, CRM, Network Teknolojileri Geliştirmeleri, Finansal Teknolojiler ve Hastane Bilgi Yönetim Sistemleri gibi alanlarda çalışmak üzere 80 yazılım geliştirme uzmanı işe alınacak. Adaylar, yeni açılacak pozisyonlara ‘kariyerim.turkcell.com.tr’ adresi ve Turkcell Linkedin sayfası üzerinden 15 Haziran tarihine kadar başvuruda bulunabilecek.