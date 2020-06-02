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  3. Turkcell, yazılım ekibi için 80 uzman alacak
02 Haziran 2020 Salı 04:08 | Son Güncelleme:

Turkcell, yazılım ekibi için 80 uzman alacak

Turkcell, yazılım ekibi için 80 uzman alacak

Turkcell, Kovid-19 ile beraber değişen ve artan müşteri ihtiyaçlarına daha iyi cevap verebilmek için yazılım geliştirme ekibini büyütecek.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Turkcell Dijital Servisler ve Çözümler, CRM, Network Teknolojileri Geliştirmeleri, Finansal Teknolojiler ve Hastane Bilgi Yönetim Sistemleri gibi alanlarda çalışmak üzere 80 yazılım geliştirme uzmanı işe alınacak. Adaylar, yeni açılacak pozisyonlara ‘kariyerim.turkcell.com.tr’ adresi ve Turkcell Linkedin sayfası üzerinden 15 Haziran tarihine kadar başvuruda bulunabilecek. 


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