Turkcell video konferansa ‘BiP Meet'le girdi

Turkcell mühendislerinin açık kaynak kodlu platformları kullanarak 6 ayda geliştirdiği BiP Meet rakiplerinden hızlı ve güvenli biçimde uzaktan toplantılar yapma özelliğiyle ön plana çıkacak.

HEDEF 50 BİN KULLANICI



Türkiye’de yılsonuna kadar 50 bin kişiye bire bir toplantı yaptırmayı hedefleyen BiP Meet, başta Azerbaycan, Rusya ve Pakistan olmak üzere yurtdışına da ihraç edilecek. BiP Meet, toplam 100 kişiye kadar katılım imkanı sağlıyor.

DAHA GÜVENLİ OLACAK



BiP Meet, sadece Turkcell’lilere değil tüm operatör kullanıcılarına açık olacak. Turkcell Dijital Servisler ve Çözümlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ataç Tansuğ, “Video konferans sistemleri, güvenlik açıkları ve veri kayıplarıyla gündeme geliyor. Bu endişelerin önüne geçebilmek için BiP Meet’i rakiplerimize göre daha kaliteli ve güvenli bir alternatif olarak geliştirdik. BiP Meet’le ülkenin datası da ülkede kalacak” dedi.

KARAYİPLER’DE BİLE 1 MİLYON KEZ İNDİRİLDİ



Turkcell, yerli dijital servislerini dünyaya ihraç etmeyi de sürdürüyor. Karayipler, Orta Amerika ve Pasifik bölgelerinde faaliyet gösteren Digicel, Turkcell’in iştiraki Lifecell Ventures ortaklığıyla, yaşam ve iletişim platformu BiP, TV platformu TV+, lifebox ve Hızlı Giriş’i faaliyet gösterdiği 32 ülkede müşterilerinin kullanımına sundu. BiP, Karayipler’de 1 milyon indirilmeye ulaştı.