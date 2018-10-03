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Turkcell ve Netkent’ten dijital eğitim işbirliği

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Dijital üniversite Netkent ile Turkcell işbirliğine gitti. Hayata geçirilen ‘Lifecell Netkent’ tarifesiyle, öğrencilerin ihtiyaç duyduğu iletişim hizmetleri tek bir paket olarak sunuluyor.

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Tüm eğitimin dijital ortamda ve online olarak verildiği, bölgenin ilk dijital interaktif üniversitesi olarak kurulan ve kısa adı Netkent olan Akdeniz Araştırma ve Bilim Üniversitesi derslerine 15 Ekim’de Turkcell’in sağladığı altyapısıyla   başlıyor. Netkent ve Turkcell’in gerçekleştirdiği işbirliği ile öğrencilerin tüm dijital iletişim ihtiyacı Turkcell tarafından karşılanacak. Öğrenciler Netkent’in tüm içeriğine ve derslere internetten Turkcell ile kolayca erişebilecek. Netkent öğrencilerinin kullanacakları “Lifecell Netkent” paketinin içerisinde aylık toplam 6GB internet, her yöne geçerli 500DK konuşma ve 100 SMS yer alıyor. Bu tarifede yine dersleri izleyecekleri www.netkent.edu.tr adresinde geçerli aylık 20GB internet de ayrıca tanımlanacak. 

MESLEKLER KAYBOLACAK

Yapılan dijital işbirliğiyle ilgili basın toplantısında konuşan Netkent Rektörü Prof. Dr. Hasan Bülent Kahraman, teknolojik gelişmelerin yeni meslek dallarını zorladığını, yakın gelecekte meslek alanlarının önemli bir bölümünün kaybolacağını belirterek, “Üniversite bitirmiş, meslek edinmiş kişilerin çağa ikinci bir eğitim alması şart. Kariyerlerini yenilemesi bir zorunluluk” dedi. 

Büyük önem taşıyor

Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu ise “Ülkemizin 2023 hedeflerine ulaşması için her alanda olduğu gibi eğitim alanında da dijitalleşme sürecini bir an önce tamamlaması gerekiyor. Bu anlamda tüm süreçlerini dijital ortamda sürdüren, üniversite eğitimini sadece online olarak veren Netkent ile yaptığımız bu işbirliği büyük önem taşıyor. Dünyanın ilk dijital operatörü olarak tecrübemizi eğitim alanında da Türkiye’nin hizmetine sunmanın gururunu yaşıyoruz” dedi.

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