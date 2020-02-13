Turkcell ve Huawei 1 milyon 'Google'sız telefon satacak

ABD yaptırımları nedeniyle piyasaya süreceği yeni telefonlarında Google servislerini kullanamayan Çinli telefon üreticisi Huawei, kendi mobil servisi ‘Huawei Mobil Servisleri’ (HMS) geliştirdi. Huawei ve Turkcell ‘Mobil Ekosistem İş birliği Anlaşmasına’ imza atarak önümüzdeki dönemde HMS destekli 1 milyon adet cihaz satmayı hedefliyor. Anlaşma her iki şirket üst düzey yöneticilerinin katılımıyla İstanbul’da düzenlenen bir toplantıyla imzalandı.

TARİHİ BİR GÜN

Toplantıda konuşan Huawei Türkiye Tüketici Elektroniği Grubu Ülke Genel Müdürü Seth Wang “2019’da çok sert yaptırımlara rağmen Türkiye’deki beklentilerimizi düşürmedik” dedi. Huawei Tüketici Elektroniği Grubu Global Başkan Yardımcısı Wang Yanmin de Huawei ve küresel mobil uygulamalar ekosistemi için tarihi bir gün yaşadıklarını belirterek şunları söyledi: “Huawei, 2019 yılında küresel olarak bazı zorluklarla karşılaştı. Huawei, bu şartlar altında yoluna devam etmeyi seçti. Huawei Mobil Servisleri’yle yeni bir mobil dünya yaratmayı amaçlıyoruz.”

30 UYGULAMASINI HMS SİSTEMİNE TAŞIMAYI PLANLIYOR

Anlaşmayla Turkcell, uygulamalarını, Huawei Mobil Servisleri’ne entegre eden dünyanın ilk GSM operatörlerinden biri oldu. Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, “İşbirliği çerçevesinde nisanda satışa sunacağımız Huawei cep telefonlarında Turkcell’in 30’a yakın uygulaması yer alacak. Hedefimiz önümüzdeki dönemde 1 milyon HMS’li cihaz satmak” dedi.