Turkcell ve Getir 65 yaş üstü için işbirliği yaptı

‘Getir Turkcell’le’ projesi kapsamında sipariş vermek için 0850 622 60 60 çağrı merkezini arayan 65 yaş ve üstü Turkcell’liler, ödemelerini yeni nesil ödeme platformu Paycell altyapısı üzerinden faturalarına yansıtabilecek.

FATURAYA YANSIYACAK



Sipariş tutarı ise Paycell’in mobil ödeme servisi sayesinde Turkcell faturalarına yansıtılacak. Getir Kurucusu Nazım Salur’a bu iş birliğini hayata geçirdikleri için teşekkür eden Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, “Bu servisten yararlanacak vatandaşlarımız alışverişlerini platformumuz Paycell üzerinden yapıp, ödeme tutarını telefon faturalarına yansıtabilecekler. Bu sayede hem paraya dokunmamış hem de mümkün olduğunca temastan kaçınmış olacaklar.”