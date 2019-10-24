Turkcell ve Ericsson'dan 5G'de çalışmaları hızlandıracak imza

Turkcell ve Ericsson, 5G teknolojisinin Turkcell şebekesinde kullanımına imkân tanıyacak senaryoların geliştirilmesi için ‘iyi niyet anlaşması’ imzaladı. İki şirket, çeşitli sektörlerde farklı 5G kullanım senaryolarına birlikte çalışacak.

ARALIKSIZ ÇALIŞIYORUZ

Turkcell Şebeke Teknolojilerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Gediz Sezgin, “Türkiye’nin 5G’de söz sahibi olması için çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. 5G’de sektörlerin dönüşümüne katkı sağlayacak çözümler için çalışacağız” dedi.

ARIKOVANI, ZEKA GÜCÜ’NE BÜYÜK İLGİ

Webrazzı Summit 2019’da, Turkcell Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ömer Barbaros Yiş, projelerini anlattı. Zeka Gücü, Arıkovanı projeleri için açılan stantlar büyük ilgi gördü.