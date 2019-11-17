Turkcell, 'TV+'la dizi çekip dünyaya satacak 

Özgül Öztürk

3 yılDA 3 milyar dolar yatırım ve 3 milyon yeni müşteri hedefleyen Turkcell, yeni alanlara da açılıyor. Turcell’in TV platformu ‘TV+’, Netflix gibi dizi-film çekecek. Turkcell Dijital Servisler ve Çözümlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ataç Tansuğ, “Türk yapımları dünyanın dört bir yanına ihraç ediliyor. Biz de ‘TV+’a özgü her yıl en az bir iki özel yapım planlıyoruz” ifadelerini kullandı.

31 ÜLKEYE ULAŞIYOR

Digicell üzerinden 31 ülkeye dijital platform ihracatı yaptıklarını hatırlatan Tansuğ, şu bilgileri verdi: “Yapımlarımızı da Digicell’le Karayipler ve Asya Pasifik’e ihraç etmek istiyoruz. TV+’ın ayrı bir şirket olarak yoluna devam etmesi de bizim hareket kabiliyetimizi artıracak.”

4.7 MİLYON ABONEYE SAHİP

Yapımcılık işinin tarihi için 2020’yi işaret eden Tansuğ, ürettikleri içerikleri aynı zamanda yurtdışına ihraç etmeyi planladıklarının söyledi. Türkiye’de mobil televizyon izlenme alanında yüzde 47’lik pazar payına sahip TV+, beşinci yaşında 4 milyon 700 bin aboneye ulaştı. Platforma yeni özellikler ekleneceği bilgisini veren Tansuğ, “TV+ önümüzdeki dönemden itibaren smart TV’lerde hazır olarak gelecek. Mobil aboneliğin bulunduğu evlerdeki diğer kullanıcılara da ulaşacağız. Apple TV’ye benzer bir kutumuz olacak. Böylece diğer operatör aboneleri de TV+ hizmetinden yararlanabilecek” dedi.

5 BİNİ AŞKIN İÇERİK VAR

binlerce içerik sunduklarını anlatan Tansuğ, 5 binden fazla film, dizi ve belgeseli takipçilerin beğenisine sunduklarını ifade etti. Spor karşılaşmalarının da platformda olmasını önemsediklerini belirten Ataç Tansuğ, şöyle konuştu: “Türkiye ligi dışında çok güzel ligler ve spor dallarında varız. Türkiye’de ise futbol ihalesine katılmıştık. İhale rakamları çok büyük. Çok fizibıl görmüyoruz ama iki yıl yıl sonra ne olur bilemiyorum.”