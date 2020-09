Turkcell TV izleme alışkanlığını değiştiriyor

Taşınabilir TV+ Ready cihazını, kablosuz interneti olan her yerden HDMI girişli bir televizyona taktıktan sonra canlı televizyon kanallarının yanı sıra Venom, The Son ve Wild District gibi ses getirmiş 5 binden fazla film ve dizi de izlenebilir hale geliyor. TV+ Ready ile dünyanın en önemli futbol liglerinden Bundesliga, Premier Lig, basketbol efsanelerinin olduğu NBA ve F1 gibi spor içerikleriyle belgesellere ve uygulamaya aynı anda ulaşmak mümkün.

HER YERDEN İZLENİYOR



Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, şöyle konuştu: “Televizyon izleme deneyimini tamamen değiştiren TV+ ise izleyicilere sunduğu zengin içeriğiyle çok sevilen ve takip edilen uygulamalarımızdan biri. Şimdi bu uygulamamız için yine Turkcell mühendisleri tarafından geliştirilen TV+ Ready ile televizyon izleme keyfini her an her yerden yaşamak mümkün. İzleyicilerimizin alışkanlıklarını, taleplerini hassasiyetle izleyerek onlara en iyisini sunmak için çalışmaya devam edeceğiz.”

KAYIT ÖZELLİĞİ DE BULUNUYOR



TV+ Ready’nin içinde tek paket olan TV+ Premium, paket dahil 12 ay 69 TL, 24 ay ise 49 TL’lik ödeme seçeneği sunuyor. En iyi film ve diziler, spor mücadeleleri TV+ Ready ile her yerde izlenebiliyor. Ayrıca diziler için kayıt özelliği de var.