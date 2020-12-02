Turkcell teknolojisiyle ‘engel' tanımıyorlar!

‘Engel Tanımayanlar’ çatısı altında Turkcell, engelli bireylerin sosyal bariyerleri aşarak hayatın her alanına eşit ve tam katılmalarına katkıda bulunmak amacıyla birçok farklı çözüm sunuyor.

10 BİN ÖĞRENCİYE SPOR



Milli Eğitim Bakanlığı himayesinde 2015 yılından bu yana yürütülen ‘Engelsiz Eğitim Programı’yla bugüne dek 120’ye yakın işitme, görme ve zihinsel engelli okulunda açılan donanımlı teknoloji sınıfları ve müzik, görsel sanatlar vb. meslek atölyeleriyle 70 bine yakın öğrenciye ulaşıldı. ‘Engelsiz Spor’la Türkiye genelinde okullara yapılan yatırımlarla 10 bine yakın engelli öğrenciye imkan sunuldu. Özellikle pandemi döneminde engelli birey ve ailelerin uzaktan eğitimi konusunda ‘Engelsiz Akademi’ aracılığıyla eğitimlere hız kesmeden devam edildi. Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, “Geliştirdiğimiz teknolojilerle insanların hayatını iyileştirmek en büyük amaçlarımızdan biri. Aynı şekilde engelli bireylerin sosyal bariyerleri aşmalarına destek olmak ve fırsat eşitliği yaratma hedefiyle farklı alanlarda çalışmalar yürütüyoruz” dedi.