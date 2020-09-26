Turkcell teknolojileri ofiste koronavirüse savaş açıyor

Turkcell’in kurumlara uçtan uca sektörel çözümler sunduğu şirketi Dijital İş Servisleri, ofis, AVM, mağaza gibi kapalı mekanlarda salgın riskini azaltmak için birbirinden farklı uygulamalar geliştirdi. Üretim, finans, eğitim, perakende sektörlerinde rahatlıkla kullanılabilecek bu sistemler sayesinde normalleşme süreci hızlandırılırken, çalışan sağlığına teknolojik çözümler sunuluyor.

TEMASI TAKİP EDİYOR



Turkcell’in IoT Platform’u üzerinden geliştirdiği Sosyal Mesafe Takip Sistemi’yle ofis çalışanlarının 2 metreden yakın temas durumu takip edilebiliyor; olası bir Kovid-19 teşhisi durumunda ise ilgili çalışanın ofis içerisinde kimlerle 2 metreden yakın temasta olduğu raporlanabiliyor. Pandemi döneminde de işletmelerin yanında olduklarını ifade eden Turkcell Kurumsal Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ceyhun Özata, sundukları çözümleri şöyle anlattı:

ATEŞİ OLANA UYARI



“Ateşi yüksek personel veya müşterinin hızla tespitini yaparak müdahale etmek isteyen işletmeler için geliştirilen Termal İnsan Sıcaklığı Ölçüm Çözümü, 30 ms içerisinde ateşi yüksek olan kişiyi belirliyor. Hava Kalitesi İzleme ve Uyarı Sistemi’yle işletmeler anlık ortam değerlerini takip edebiliyor. Çalışma sahası içerisindeki iş güvenliği ve görev alanı kontrolünü güçlendirmek isteyen işverenler ise Personel Güvenlik Mesafesi İzleme ve Raporlama Platformu’yla tüm ortam ve nesneleri gerçek zamanlı olarak izleyebiliyor ve yönetebiliyor. Turkcell olarak çalışan sağlığının korunmasına destek olmak için teknolojimizi kullanarak nokta atışı projeler geliştirmeye devam edeceğiz.”

MAĞAZAYA GİTMEDEN YOĞUNLUĞU GÖSTERİYOR



Turkcell, Mağaza İçin Müşteri Sayım ve Bilgilendirme Sistemi’yle de mağazadaki müşteri sayısını, giren ve çıkan kişileri belirliyor. Müşteriler mağazadaki yoğunluğu mobil olarak veya mağaza önündeki ekranlardan takip edebiliyor. Uzaktan çalışmada da işverenler üretkenliği takip etmek için Çalışan İzleme ve Verimlilik Yönetimi uygulamasıyla çalışanların bilgisayarda yaptığı işlemleri sınıflandırabiliyor; hangi konularda ne kadar çalıştığını ölçümleme şansı yakalıyor.

İÇ EVRAKLARA TEK TIK’LA İMZA



Ayrıca sözleşmelerini imzalatmakta zorlanan işverenler Uzaktan Sözleşme ve Talimat İmzalama Yazılımı’yla evrak gönderme ve imza işleri hızla çözülüyor. Ayrıca iç evrakların imza dolaşımının tek tıkla, kanunlara uygun olarak ve hızla yapılabildiği sistemde 10 bankayla doğrudan entegrasyon sağlanabiliyor.

HİSSE DEVRİ SON AŞAMADA



Türkiye Varlık Fonu’nun (TVF), Turkcell hisselerinin yüzde 26.2’sini satın alarak Turkcell’in ana hissedarı olmasıyla sonuçlanacak hisse devri işlemleri için, mevzuat uyarınca Türkiye ve ilgili diğer ülkelerin düzenleyici kurumlarından gerekli tüm izinler alındı. TVF Genel Müdürü Zafer Sönmez, “Süreç planladığı şekilde ilerliyor. Turkcell hissedarlarını istikrarlı bir değer yaratma paydasında buluşturacak ve Turkcell’in en iyi kurumsal yönetim standartlarına ulaşmasını sağlayacak bir dönemin başındayız” diye konuştu.