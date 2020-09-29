Turkcell, ASELSAN çalışanlarına özel güvenli iletişim platformu geliştirdi! Milli teknolojiye yerli haberleşme

Türkiye’de yerli ve milli teknolojinin gelişimine en fazla katkı sunan şirketlerden ASELSAN ve Turkcell, güvenli dijital iletişim çözümü için güç birliğine gitti. Yapılan önemli işbirliğiyle ASELSAN çalışanları, tamamen yerli ve milli a-ileti platformu üzerinden haberleşmeye başladı. ASELSAN’ın ihtiyaçları doğrultusunda tasarlanan a-ileti’de Turkcell mühendislerinin geliştirdiği BiP iletişim platformunun uygulama özelleştirme altyapısı kullanıldı.

ANLIK GÖRÜŞME İMKANI



ASELSAN’ın 8 binin üzerindeki çalışanının tüm haberleşme altyapısını sağlayan a-ileti platformuyla çalışanlar kendi aralarında güvenli ve hızlı iletişim kurarak yazılı, sesli ve görüntülü görüşmelerini yapabiliyorlar. Ayrıca platformda bulunan keşfet bölümündeki kapalı grup iletişim kanalları da kurum ile çalışan iletişiminin dijitalleşmesine olanak sağlıyor. Yerli ve milli olmasıyla güvenli altyapıya sahip söz konusu uygulama, bir şirkete özel geliştirilen ilk iletişim platformu olarak da dikkat çekiyor.

HEM TİCARİ HEM ASKERİ GİZLİLİK TAŞIYOR



ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Prof. Dr. Haluk Görgün, yaptığı açıklamada, söz konusu işbirliğine yönelik şu bilgileri paylaştı: “ASELSAN ürünleri dünyanın 69 ülkesinde kullanılıyor. İki milyar doları geçen cirosuyla ASELSAN’la ilgili bilgiler ticari olarak gizlilik taşıyor. Ayrıca yazışmalarımız, ürünlerimiz nedeniyle askeri olarak da gizlilik taşıyor. ASELSAN’la ilgili anlık da olsa her iletinin yerli ve milli olarak bize özel geliştirilen bir platform üzerinden paylaşılmasını çok önemli görüyoruz. Türkiye’nin ihtiyaçlarını dışa bağımlı olmadan çözmemiz için kurumlar arası birlikte çalışabilirliğe örnek gösterilecek bir projeye imza atmaktan mutluluk duyuyoruz.”

‘A-İLETİ’ UYGULAMASI BİR İLK



Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan ise, şu bilgileri paylaştı: “Yerli ve milli teknolojilerin geliştirilmesi noktasında aynı misyonu paylaştığımız ASELSAN çalışanlarının, bu ülkenin mühendislerinin geliştirdiği iletişim platformu a-ileti üzerinden güvenli şekilde haberleşmelerini sağlıyoruz. ASELSAN’ın ihtiyaçlarına göre BiP altyapımız üzerinden tasarladığımız a-ileti uygulaması, bir ilk olma özelliği de taşıyor. Şirketlerin ve kamu kurumlarının ihtiyaçlarına özel uygulama ve çözümler geliştirmek için altyapımız hazır.”