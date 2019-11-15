Turkcell, 3 yıllık hedeflerini açıkladı: 3 milyar dolar yatırım, 3 milyon yeni müşteri

NURİYE DOĞU

Turkcell, 2022 yılına kadarki üç yıllık hedeflerini Londra’da uluslararası yatırımcılara yönelik düzenlendiği toplantının ardından basına duyurdu. Uluslararası alanda dijital servislerle büyümeyi planlayan Turkcell, Türkiye’de ise, 2022 yılına kadar her yıl 1 milyon yeni müşteri kazanmayı hedefliyor. Üç yılda 3 milyar dolar yatırım yapmayı öngören şirket, bu süreçte gelirlerini yılda ortalama yüzde 13-16 arasında artırmayı planlıyor. Yatırımların ağırlıklı olarak fiber, teknoloji, veri merkezi ve siber güvenlik gibi alanlara yapılacağına dikkat çeken Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, “Şirketin genel müdürü olarak ilk defa yatırımcıların karşısına çıktım ve ‘Turkcell, ayakları yere basan, yatırım için doğru şirkettir’ mesajını verdik” dedi.

DİJİTAL GELİR KATLANACAK

Turkcell’in dijital servilerinin gün geçtikçe büyüdüğünü kaydeden Erkan, şunları söyledi: “Üç yıllık stratejik planımızın en önemli odaklarından biri de şu an tüm dünya çapında kullanılan yerli ve milli dijital uygulamalarımızın daha da yaygınlaşmasını sağlamak. BiP’ten gönderilen mesaj sayısı 2016’da aylık 223 milyonken bugün 106 kat artarak 24 milyara ulaştı. Fizy ile dinlenen şarkı sayısı ise 92 milyondan 612 milyona geldi. Bu rakamlar bizi cesaretlendiriyor. Dijital alanda elde ettiğimiz tekil gelirleri de üç yılda 2.5 kat artıracağız.”

FİBERDE ‘ORTAK’ İMZAYI ATTIK AMA 1 METRE İLERLEYEMEDİK

Fiberde ortak yatırım çağrısını tekrarlayan Erkan, şöyle konuştu: “Türkiye’nin fiber ihtiyacını karşılamak için 15 milyar dolar lazım. Ortak şebeke kurarsak rakam 3-4 milyar dolarlara düşer. Bu, 10 milyar doların ülkede kalması demek. Bunu başka işler için kullanabiliriz. Mesela Türkiye’in otomobili. 1.5-2 yıl önce ortak paylaşım protokolü imzaladık. Ama 1 metre yeni fiber altyapısı olmadı. Hızlı yol almalıyız.”

YERLİ OTODA EKOSİSTEM LİDERİ OLACAĞIZ

“Yerli otomobil işine çok inanıyorum” diyen Erkan, yeni dönemin müthiş bir ekosistem yarataacağını, Turkcell’in de orada lider olacağını belirtti.

ŞEBEKEMİZ 5G’YE HAZIR

Erkan, gerçekleştirdikleri ‘5G ambulans’ testine ilişkin de, “Şebekemiz 5G’ye hazır diyoruz. 5G ile ilgili konumlama gerçekleştiğinde bunları çok hızlı bir şekilde birçok yerde göreceğiz” dedi.

DEPREM SONRASI RAKİPTEN GELEN ABONE SAYISI ARTTI

“DOĞAL afet anlarında, istediğiniz 10 kişiye otomatik mesaj atabileceğiniz, lokasyon gönderebileceğiniz bir acil durum butonu geliştiriyoruz” diyen Erkan, İstanbul depremi sonrası rakipten gelen müşteri adedinde artış olduğunu da belirtti.

AYDA 17 MİLYON KİŞİ ‘PAYCELL’ LE ÖDEYECEK

Tech-fin, dijital iş çözümleri ve dijital servisler olmak üzere üç stratejik odak belirlediklerini hatırlatan Erkan, “Paycell, Türkiye’nin en çok tercih edilen yeni nesil ödeme platformu olacak. 2022’de Paycell’le aylık ortalama 17 milyon kişi ödeme yapacak. 41 milyar TL’lik işlem hacmine ulaşılacak” dedi.