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  3. Turkcell 1 milyar $'lık kredisini erken kapattı

Turkcell 1 milyar $'lık kredisini erken kapattı

Turkcell 1 milyar $'lık kredisini erken kapattı

Turkcell, altyapı yatırımlarında ve yatırım fırsatlarının finansmanında kullanmak üzere 2015 yılında beş yabancı bankadan aldığı 1 milyar dolarlık sendikasyon kredisini vadesinden 6 ay önce 23 Mart’ta kapatacak.

Firma, beş yıl vadeli krediyi, 2018 Haziran’dan bu yana yılda iki defa eşit taksitler halinde ödüyordu. Turkcell Finanstan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Osman Yılmaz “Bu işlemle maliyet optimizasyonu yaparken, aynı zamanda yıl içinde anlaşmaları tamamlanmak üzere olan uzun vadeli kredi kullanımlarıyla da borç vademizi uzatacağız” dedi. 

 


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