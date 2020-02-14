Turkcell 1 milyar $'lık kredisini erken kapattı

Firma, beş yıl vadeli krediyi, 2018 Haziran’dan bu yana yılda iki defa eşit taksitler halinde ödüyordu. Turkcell Finanstan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Osman Yılmaz “Bu işlemle maliyet optimizasyonu yaparken, aynı zamanda yıl içinde anlaşmaları tamamlanmak üzere olan uzun vadeli kredi kullanımlarıyla da borç vademizi uzatacağız” dedi.