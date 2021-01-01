  • $7,4343
  • 9,0793
  • 452.981
  • 1476.72
  • Haberler
  • Ekonomi
  • TürkAkım'ın Sırbistan ayağı törenle açıldı! Adım adım faaliyete geçiyor
01 Ocak 2021 Cuma 13:58 | Son Güncelleme:

TürkAkım'ın Sırbistan ayağı törenle açıldı! Adım adım faaliyete geçiyor

TürkAkım'ın Sırbistan ayağı törenle açıldı! Adım adım faaliyete geçiyor
AA

Rus doğal gazını Türkiye'ye ve Türkiye üzerinden Avrupa'ya iletecek TürkAkım Doğal Gaz Boru Hattı ile ilgili yeni haberler gelmeye devam ediyor. Dev projenin Sırbistan ayağı da, düzenlenen törenle faaliyete geçirildi.

Rus doğal gazını Türkiye'ye ve Türkiye üzerinden Avrupa'ya iletecek TürkAkım Doğal Gaz Boru Hattı ile ilgili yeni haberler gelmeye devam ediyor. Dev projenin Sırbistan ayağı da, düzenlenen törenle faaliyete geçirildi.

AA'da yer alan haberde Sırbistan'ın kuzeyindeki Zabalj Belediyesine bağlı Gospodjinci'deki törene Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'in yanı sıra İnşaat, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Tomislav Momirovic, Rusya'nın Belgrad Büyükelçisi Bocan Harcenko ve Sırp doğal gaz şirketi Srbijagas'ın üst yöneticisi (CEO) Dusan Bajatovic katıldı.

Vucic, törende yaptığı konuşmada, bugünün ülkesi için büyük önem taşıdığını belirterek, projenin Sırbistan'ın sanayi ve ekonomisinin gelişimine büyük katkılar sağlayacağını ve Sırbistan halkının yaşam kalitesini artıracağını ifade etti.

TürkAkım Doğal Gaz Boru Hattı'nın, Sırbistan'a enerji alanında istikrar ve güvenlik sağladığını dile getiren Vucic, boru hattı üzerinden tedarik edilecek doğal gazın daha ucuza mal olacağının altını çizdi.

Projenin Sırbistan'a yatırımları artıracağına dikkati çeken Vucic, doğal gazın Sırbistan üzerinden Macaristan ve Bosna Hersek'e ulaştırılacağını kaydetti.

Bajatovic de faaliyete geçen boru hattı üzerinden gün içinde Sırbistan'a yaklaşık 6 milyon metreküp doğal gazın ulaştırılacağı bilgisini paylaştı.

<p>Peki 2021 yılında bizi ne bekliyor? Koronavirüsten çıkış yılı mı olacak? Siyaset, ekonomi, turizm

2021'de siyaset meydanlarında neler olacak?

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde trafik yoğunluğu

70 yıllık rüya gerçek oldu! İlk tüp hizmete açıldı

Copyright 2021
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.