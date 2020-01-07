TürkAkım tamamlandı, tarihi açılış yarın! Vanayı Erdoğan ve Putin açacak

Osman Nuri CERİT

Rusya’dan gelen doğalgazı Karadeniz’in altından Türkiye ve Avrupa’ya ulaştıran TürkAkım doğalgaz boru hattı projesi tamamlandı. Yarın Haliç Kongre Merkezi’nde düzenlenecek törenle, tarihi projenin açılışını Başkan Recep Tayyip Erdoğan’la Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin yapacak. Türk-Rus ortaklığıyla hayata geçen ve taşıma kapasitesi 31.5 milyar metreküp olan projenin açılışında iki ülke liderleri bölgesel istikrar ve işbirliği mesajı verecekleri tahmin ediliyor. İki liderin tören sonrasında bölgesel konuları görüşmek için de bir araya gelmesi bekleniyor.

REKOR SÜREDE TAMAMLANDI

3 etaptan oluşan TürkAkım boru hattının Avrupa ayağı olan Türk-Akım-2, Avrupa’ya yıllık 15.75 milyar metreküp gaz verecek. Böylece milyonlarca Avrupalının gaz ihtiyacı TürkAkım’la karşılanmış olacak. Deniz Kısmı 2018’de bitirilen TürkAkım’ı, Türkiye’deki iç sisteme bağlayacak olan TürkAkım-1 bölümü de bir yıldan daha kısa rekor bir sürede tamamlandı. Böylece Rusya’dan Türkiye’ye akacak 15.75 milyar metreküp doğalgaz için vanalar açılmaya hazır hale geldi.

RİSKLER ORTADAN KALKACAK

Uzmanlar, TürkAkım’ın Türkiye’yi doğalgazın ilk alıcısı yaparak transit riskleri ortadan kaldıracağını belirterek, bölgedeki istikrarsızlıkların Türkiye’nin doğalgaz arzında olumsuz etki yaratamayacağını vurguladı.