Türk ve Bulgar iş dünyası karşılıklı yatırımı artıracak

Türkiye ile Bulgaristan arasındaki ticaret ve yatırımların artırılması amacıyla Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) ve Bulgaristan Ulusal KOBİ Tanıtım Ajansı işbirliğiyle düzenlenen Türkiye-Bulgaristan İş ve Yatırım Forumu, dijital olarak gerçekleştirildi. Forumda, yatırım ve iş fırsatları ele alındı. Ticaret Bakan Yardımcısı Gonca Yılmaz Batur, sınır kapılarındaki sorunların çözümü için işbirliğinin önemine değindi. Batur, Türkiye ve Bulgaristan arasındaki karşılıklı yatırımları artırmak ve ayrıca üçüncü ülke ve pazarlarda ortak yatırımlar yapmak için her türlü çabayı göstermeye kararlı olunduğunu söyledi.

3. ÜLKELERDE İŞBİRLİĞİ



Türkiye’nin Bulgaristan’ın ileri gelen stratejik partnerleri arasında yer aldığını belirten Bulgaristan Ekonomi Bakan Yardımcısı Yana Topalova ise, Türkiye’nin ilk 10 doğrudan yatırımcı ülkeleri arasında yer aldığını kaydetti. Topalova, “Sanayii parkları, yatırımcılar için bir altyapı hazırlayarak, yeni imkânlar yaratacaktır. Yatırım için büyük potansiyel var. İki ülke iş dünyası için otomotiv, elektrik, makine üretimi, ulaştırma, lojistik, IT, tekstil, kimya ve gıda sektörlerinde imkânlar bulunuyor. Bulgar ve Türk iş dünyası ortak işletmeler kurarak, üçüncü ülkelerde işbirliği yapabilir. Özellikle tıbbi malzeme, tıbbi cihaz konusunda üçüncü ülkelere açılabilir” dedi.

İŞBİRLİĞİNİ ARTIRMAMIZ GEREKİYOR



DEİK Başkanı Nail Olpak da, hem Türkiye hem de Bulgaristan açısından pazar çeşitliliğinin kritik olduğunu vurguladı. Özellikle pandemi sonrası komşu ülkelerle birçok alanda ortak hareket etmenin önemini daha çok kavradıklarını dile getiren Olpak, şöyle konuştu: “Daha çok işbirliği yapmamız gerekiyor. Turizm başta olmak üzere, otomotiv, makine, bilgi-iletişim teknolojileri ve kimya gibi alanların yanı sıra alt yapı, inşaat, eğitim, mobilya gibi sektörlerde de işbirliğine daha fazla kafa yorabiliriz. Bu dönemde Bulgaristan iş dünyasının da Türkiye’ye ilgisinin artması oldukça önemli. Daha fazla Bulgar firmayı Türkiye’de görmek istiyoruz.”

KOBİ’LER DE FAYDA SAĞLAYABİLİR



Bulgaristan Ulusal KOBİ Tanıtım Ajansı (BSMEPA) Yönetici Direktörü Boyko Takov ise, uluslararası arenada Bulgar iş insanlarının payını artırmaya çalıştıklarını belirterek, “Yeni imkânları değerlendirmemiz gerekiyor” dedi. Takov, Türk ve Bulgar KOBİ’lerinin de düzenlenen forumla fayda sağlayabileceklerini vurguladı.