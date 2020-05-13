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Türk Telekom'dan güvenli e-posta

Türk Telekom'dan güvenli e-posta

Son dönemde evden çalışmanın yaygınlaşmasıyla birlikte kritik verilere uzaktan erişim, şirketlerin veri güvenliğini tehdit edebiliyor.

Türk Telekom, kurumsal e-posta hizmetiyle şirket verilerini, Türk Telekom Veri Merkezi güvencesiyle yurtiçinde tutuyor. Şirketin açıklamasına göre, e-posta hizmetinde, antivirüs ve antispam filtreleme özelliklerinin yanında sunucular arasında gerçekleşen mail trafiği de şifreleniyor. Günlük olarak yedeklenen e-postalar, Türkiye’nin yüksek güvenlik standartlarına sahip veri merkezinde depolanıyor. 


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