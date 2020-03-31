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  3. Türk Telekom'dan Milli Dayanışma Kampanyası'na 40 milyon TL'lik destek

Türk Telekom'dan Milli Dayanışma Kampanyası'na 40 milyon TL'lik destek

Türk Telekom'dan Milli Dayanışma Kampanyası'na 40 milyon TL'lik destek

Türk Telekom, Milli Dayanışma Kampanyası'na 40 milyon TL'yi aşkın bağışla katıldığını duyurdu

Türk Telekom Üst Yöneticisi (CEO) Ümit Önal Twitter'dan yaptığı yaptığı paylaşımda, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na, ben de bu ayki maaşımla katılıyorum. Başta yönetici arkadaşlarım olmak üzere, Türk Telekom ailemizin değerli fertlerini de kendi imkanları doğrultusunda desteğe davet ediyorum." ifadelerini kullandı.


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