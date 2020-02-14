Türk Telekom'dan fibere 5.8 milyar yatırım daha

Yaşar KIZILBAĞ

Türk Telekom, 2019 yılında yüzde 15.8 büyüme ile 23.7 milyar TL gelir elde ederek son 11 yılın en yüksek gelir artışına imza attı. Şirket 2018’deki 1.4 milyarlık zararın ardından 2019’da net kârını da 2.4 milyar TL’ye ulaştırarak son 7 yılın en yüksek net kârını yakaladı. Çırağan Sarayı’nda düzenlenen basın toplantısında Türk Telekom’un 2019’a ilişkin finansal sonuçlarını açıklayan Türk Telekom CEO’su Ümit Önal, yatırımlarına hız kesmeden devam edeceklerini belirterek “14 yılda 14.4 milyar dolar yatırım yaptık. 2019’da ise 4.9 milyar oldu. Bu yıl ise 5.8 milyar liralık yatırım planlıyoruz” dedi.

5G’YE EN HAZIR BİZİZ

Önal “Yaptığımız yatırımlar sonucunda fiberi 81 ilimizin tüm ilçelerine götürerek son 10 yılda erişim amaçlı fiber ağ altyapımızı 10 katına çıkardık. 2019 yıl sonu itibarıyla fiber altyapımız toplamda 304 bin kilometre fiber hat ile 7.5 milyon kilometre fiber ağ uzunluğuna erişti” dedi. Önal “2019’u rekor büyümeyle kapattık. Türkiye’nin en yüksek teknoloji ve altyapı yatırımını yapıyoruz. Sadece 2019’da 3.2 milyon yeni haneyi fiber erişimimizle kapsadık. Güçlü fiber altyapımızla 5G’ye en hazır operatör konumundayız” dedi. Önal Türkiye’ye dönük siber saldırıların son dönemde arttğını da belirtti. Önal “Her gün engellediğimiz 100’ün üzerinde saldırı var. Saldırılar 1 yıl öncesine göre 3 kat arttı” dedi.

MERKEZE DEĞİL, HERKESE FİBER

Ümit Önal fiber altyapının ortak kullanımı konusunda diğer operatörlerin tutumunu eleştirdi. Önal “Bizim altyapımız Türkiye’nin altyapısı. Talep eden herkes kullanabilir. Biz yeni gidilecek olan yerlere birlikte gidelim diyoruz. Ben Hakkariye’de Beşiktaş’a da gidiyorum. Sen Hakkari’ye gitmiyorsun ‘Beşiktaş’ı paylaş’ diyorsun. Sadece büyük şehirlere odaklanan yatırımları var. O yüzden biz merkeze değil, herkese fiber diye yola çıktık” diye konuştu.

AMELİYATTA DEPREME YAKALANDIK

İstanbul’daki deprem sırasında mobilde yaşanan aksama konusunda ise Önal “Samimiyetle söyleyeyim. Deprem olduğunda yenileme çalışmamız vardı. Yani hasta ameliyattaydık, deprem oldu, göçtük. Sistemi yenilerken yakalandık” diye konuştu. Önal, Elazıı depreminde ise sorun yaşanmadığını anlattı.